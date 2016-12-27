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Спортсмены Сумщины удостоились стипендий губернатора

Сегодня, 07:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Спорт Регион: Сумщина
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Спортсмены Сумщины удостоились стипендий губернатора

Среди стипендиатов главы облгосадминистрации – спортсмены юниорской возрастной категории, молодежь, а также спортсмены юношеской возрастной категории. Они достигли значительных результатов по олимпийским и не олимпийским видам спорта, среди которых вольная борьба, панкратион, лыжные гонки, легкая атлетика, стрельба из лука, сумо, биатлон, дзюдо, радиоспорт.

Выплата именных стипендий в течение первого полугодия 2017 года будет осуществляться за счет средств областного бюджета в пределах предусмотренных бюджетных назначений на указанные цели. В соответствующем распоряжении размер вознаграждения установлен на уровне 100, 80 и 60 процентов от минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, в котором выплачивается стипендия, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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