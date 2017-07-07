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В спортивном лицее-интернате «БАРСА» объявили набор

Сегодня, 11:27 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество, Спорт Регион: Сумщина
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
В спортивном лицее-интернате «БАРСА» объявили набор

4-5 августа спортсменов со всей Украине приглашают на отбор в лицей-интернат спортивного профилю «БАРСА» в Сумах, об этом на встрече с журналистами 14 июля рассказал его руководитель Федор КИСЕЛАР.
“Мы рассчитываем принять 100 воспитанников в этом году. Это ученики 7-10 классов. Пока это два направления – футбол и биатлон. Мы уже принимаем документы. Все желающие могут поджать заявку и приехать в Сумы на отбор. Сегодня очень много сил и средств направляется на подготовку заведения к начале учебного года. Много технических нюансов, котрые будем решать. Для этого понадобятся и финансовые вложения. Речь идет о сумме порядка 12 млн. грн. Но у нас есть поддержка областных властей, поэтому уверяю вас, что мы начнем свою работу вовремя и в полном объеме”, — сообщил Федор Киселар.

Во всех областях существуют такие спортивные интернаты. Сумской лицей-интернат «БАРСА» называют имиджевым проектом области.

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