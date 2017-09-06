Спортивное заземление в Сумах

Для жителей микрорайона у автовокзала появился стадион для всех, который они любовно называют «местной Барсой» или «холодильником»

Полтора года работы, 4 млн грн. из горбюджета — и на ул. Люблинской появился спортивный комплекс под открытым небом. Трибуны, лавочки, поле с искусственным покрытием шестого поколения, поле для футбола с беговыми дорожками по периметру, зона тренажеров, место для игры в настольный теннис, раздевалки под навесом, где вполне можно устраивать шахматные турниры или же застолье.

Проект еще не завершен: здесь появится освещение, антивандальный боксерский ринг и теннисные корты. Общая стоимость проекта — 6 млн грн.

Так называемое футбольное поле завода «Электрон» по ул. Якира, а ныне Люблинской, находилось под угрозой застройки. В сентябре 2013 г. Сумской горсовет со второй попытки проголосовал за дачу разрешения на разработку проекта землеустройства при смене целевого назначения участка площадью 1,5984 га предпринимателю КОРОБКО. Этот участок из земель физической культуры и спорта под размещение стадиона с искусственным покрытием перевели в земли жилищной застройки для строительства сблокированных коттеджей на пересечении ул. Якира, пер. Красногвардейского, ул. Смирнова за счет земель, которые находятся в пользовании предпринимателя на основании договора аренды от 24 июня 2008 г.

Прокуратура Сумской области заявила административный иск о признании незаконным и отмене этого решения. Проведенная проверка показала, что предприниматель задолжала бюджету за аренду земли 104 тыс. грн. Горожане собирали подписи и попросили сменившуюся городскую власть не лишать жителей микрорайона бесплатной спортивной площадки.

Так вмешательство Фемиды, активистов и власти не позволило застроить этот участок.

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«Объект еще в работе. Там еще дорога, забор. Сначала ставилась задача сделать футбольное поле. Много раз приезжали и смотрели. Постоянно подходили люди и давали идеи. Здесь получилась единственная и первая в Сумах многофункциональная спортивная площадка», — Виталий ШИЛОВ, начальник УКСа

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Размах чувствуется. Завершение всех работ запланировано на следующий год

Ирина Власова, «Панорама» №42