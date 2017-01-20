Спорт и труд вам подойдут: гороскоп на 10 февраля

10 февраля 2017 года нет смысла браться за дела, которые требуют особого интеллектуального напряжения. Сегодняшний день больше подходит для физического труда, а также для участия в активных видах спорта.

Овен:

Для Овнов сегодня высок риск получить различного рода ушибы и травмы. Об этом вам не следует забывать, отправляясь в спортзал или пытаясь самостоятельно выполнить строительные работы.

Телец:

Тельцам сегодня будет очень сложно находиться в замкнутом пространстве. Вашей бьющей через край энергии потребуется значительно больший простор, нежели стены вашего дома или офисное помещение.

Близнецы:

Близнецам 10 февраля необходимо всячески избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ваш организм сам даст сигнал, когда вам следует остановиться в выполнении своей напряжённой работы.

Рак:

Ракам сегодня есть смысл вернуться к своему недавнему прошлому. Попробуйте проанализировать, почему вы решили порвать любовные отношения, кто был в этом виноват и не является ли разумным шагом взять и позвонить своей бывшей второй половинке.

Лев:

Львам этот день покажется очень длинным и утомительным. Вы постоянно будете сталкиваться с глупыми и бестолковыми людьми, которые не смогут ответить за произнесённые в порыве гнева слова и не захотят брать на себя ответственность за свои поступки.

Дева:

Девам в этот день необходимо максимально осторожно работать с электроприборами. Если вы столкнётесь с их неисправностями и поломками, без промедлений обратитесь к специалисту и ни в коем случае не пытайтесь сделать ремонт самостоятельно.

Весы:

Весам сегодня следует очень внимательно выбирать себе союзников и деловых партнёров. Ответственный проект, который в скором времени вам предстоит осуществить, не потерпит наличие рядом с вами человека неопытного и халатного.

Скорпион:

Скорпионы проведут сегодняшний день в достаточно ровном расположении духа. Единственное, что может выбить вас из колеи — ссора с коллегой, который откажется доверять вашему профессиональному авторитету.

Стрелец:

Стрельцы в этот день предпримут шаги к укреплению своего финансового положения. Ради этого вы откроете накопительный вклад, изучите ситуацию на фондовом рынке или найдёте другой способ, как планомерно нарастить капитал.

Козерог:

Козерогов в этот день ожидают крупные перемены в домашних стенах. Не исключено, что ваша семья примет решение о переезде, о купле-продаже недвижимости или о других не менее важных вещах.

Водолей:

Водолеи 10 февраля 2017 постараются сделать всё ради счастья своей второй половинки. Пока ваш любимый человек расстраивается и хандрит, вы приготовите ему незабываемый романтический вечер, и этот сюрприз быстро вернёт ему позитивное настроение.

Рыбы:

Рыбы 10 февраля 2017 г будут очень зависимы от общественных настроений. Если весь ваш служебный коллектив начнет бунтовать, присоединитесь к бунту и вы. Однако не забывайте, что вы также окажетесь под ударом, когда «полетят головы» с плеч виновников этого беспорядка.