Спорт и труд вам подойдут: гороскоп на 10 февраля

10 февраля 2017 года нет смысла браться за дела, которые требуют особого интеллектуального напряжения. Сегодняшний день больше подходит для физического труда, а также для участия в активных видах спорта.
Овен:
Для Овнов сегодня высок риск получить различного рода ушибы и травмы. Об этом вам не следует забывать, отправляясь в спортзал или пытаясь самостоятельно выполнить строительные работы.
Телец:
Тельцам сегодня будет очень сложно находиться в замкнутом пространстве. Вашей бьющей через край энергии потребуется значительно больший простор, нежели стены вашего дома или офисное помещение.
Близнецы:
Близнецам 10 февраля необходимо всячески избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ваш организм сам даст сигнал, когда вам следует остановиться в выполнении своей напряжённой работы.
Рак:
Ракам сегодня есть смысл вернуться к своему недавнему прошлому. Попробуйте проанализировать, почему вы решили порвать любовные отношения, кто был в этом виноват и не является ли разумным шагом взять и позвонить своей бывшей второй половинке.
Лев:
Львам этот день покажется очень длинным и утомительным. Вы постоянно будете сталкиваться с глупыми и бестолковыми людьми, которые не смогут ответить за произнесённые в порыве гнева слова и не захотят брать на себя ответственность за свои поступки.
Дева:
Девам в этот день необходимо максимально осторожно работать с электроприборами. Если вы столкнётесь с их неисправностями и поломками, без промедлений обратитесь к специалисту и ни в коем случае не пытайтесь сделать ремонт самостоятельно.
Весы:
Весам сегодня следует очень внимательно выбирать себе союзников и деловых партнёров. Ответственный проект, который в скором времени вам предстоит осуществить, не потерпит наличие рядом с вами человека неопытного и халатного.
Скорпион:
Скорпионы проведут сегодняшний день в достаточно ровном расположении духа. Единственное, что может выбить вас из колеи — ссора с коллегой, который откажется доверять вашему профессиональному авторитету.
Стрелец:
Стрельцы в этот день предпримут шаги к укреплению своего финансового положения. Ради этого вы откроете накопительный вклад, изучите ситуацию на фондовом рынке или найдёте другой способ, как планомерно нарастить капитал.
Козерог:
Козерогов в этот день ожидают крупные перемены в домашних стенах. Не исключено, что ваша семья примет решение о переезде, о купле-продаже недвижимости или о других не менее важных вещах.
Водолей:
Водолеи 10 февраля 2017 постараются сделать всё ради счастья своей второй половинки. Пока ваш любимый человек расстраивается и хандрит, вы приготовите ему незабываемый романтический вечер, и этот сюрприз быстро вернёт ему позитивное настроение.
Рыбы:
Рыбы 10 февраля 2017 г будут очень зависимы от общественных настроений. Если весь ваш служебный коллектив начнет бунтовать, присоединитесь к бунту и вы. Однако не забывайте, что вы также окажетесь под ударом, когда «полетят головы» с плеч виновников этого беспорядка.