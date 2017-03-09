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Спонтанное добро на Сумщине

Сегодня, 14:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Спонтанное добро на Сумщине

Сумчане установили дружеские и творческие связи с воспитанниками интерната из с. Грунь
Все самое лучшее происходит экспромтом. Так, приезд в Сумы учеников Груньской специальной школы-интерната состоялся без длительных переговоров и внесения в какой-нибудь квартальный план. Не без того, чтобы созвониться-договориться, но в рабочем порядке, по-деловому. В результате дети привезли свои художественные работы, которые подготовили к Пасхе. Их можно увидеть на выставке «Великодня мозаїка”, которая открылась 6 апреля в отделе декоративно-прикладного искусства Центральной городской библиотеки им. Т. Г. Шевченко. Но сама по себе выставка — только часть явления более важного. Речь идет о давней дружбе, установившейся между Груньским интернатом и Сумским клубом путешественников — организацией сугубо общественной, созданной сумчанами по собственной инициативе, объединяющей людей по интересам и мировоззрению. Они и сотрудники библиотеки выступили инициаторами и принимающей стороной в этой акции. На открытии выставки председатель клуба Григорий НАЗАРЕНКО подчеркнул, что все происходит в свободном режиме, без всякой заданности, как в клубе — сами по себе собрались люди, любящие путешествовать без путевок, по собственным потребностям, желаниям и интуиции. Григорий вспомнил, что одним из таких путешествий клуба был приезд в с. Грунь к воспитанникам интерната. Нет, конечно, подготовка была. Визит состоялся 18 декабря 2016 г., на праздник св. Николая. Еще с 2009 г. клуб регулярно проводит акцию «Мандрівник Миколай, на гостину завітай” в учебных заведениях области. И подготовили концертную программу, подарки для детей. Когда об этом заговорили на открытии выставки, лица у детей засветились, было заметно, что этот день вспомнить приятно, да они и не забыли его. А когда показали видеоролик о той зимней встрече — вообще неуемная радость. Был св. Николай, готовящий подарки в кастрюле, — его играл один из сумских путешественников. Игорь БЕРЕЗЮК, «харьковский сумчанин», член клуба, работник харьковского планетария, автор песен и стихов, сочинял экспромтом куплеты, пользуясь придуманными детьми рифмами, в воздухе летали радужные мыльные пузыри. Профессиональная туристка учила детей вязать узлы, а состояние счастья ощущалось даже в видеозаписи.
Григорий Назаренко рассказал, что клуб поддерживает связи с восемью школами-интернатами в области, не делая предпочтений, в своих путешествиях активисты клуба посещают с такими визитами всех. Но так уж сложилось, что перед Пасхой свою тематическую выставку привезли юные мастера из Груни. С их творчеством члены клуба познакомились еще во время того визита в Грунь, на св. Николая. Тогда экспромтом и родилась идея провести выставку в Сумах. Для детей клуб оганизовал небольшую культурно-развлекательную программу. Гости из Груни прогулялись по Сумам — это была экскурсия-экспромт, которую провел председатель Клуба путешественников Григорий Назаренко, посетили Сумской краеведческий музей, отдали должное батуту, роликам и другим играм в торгово-развлекательном центре «Лавина». Нужно заметить, что «Ролледром» центра»Лавина» для гостей предоставил возможность поиграть бесплатно, хотя эти удовольствия стоят недешево. И сотрудники кафе «Мамина кулінарія” организовали бесплатный обед для гостей, как безвозмездно помогли приготовить подарки тогда, к св. Николаю. Помнят еще сумчане о гостеприимстве, бескорыстной щедрости и других подобных вещах, не исчисляемых в деньгах, но полезных для души. Дети рассказали, как и из чего получились их произведения. В общем-то в основе всего — простые инструменты и материалы — ножницы, клей, цветная бумага, хлопковое волокно, нитки, бисер. А в результате — удивительное разнообразие. Дети делятся впечатлениями о Сумах. Люда 16-ти лет: «Понравилась католическая церковь. И скульптуры, которые стоят прямо на тротуаре. А вообще здесь все классное». Валерий 17-ти лет: «В Сумах вообще интересно. Особенно весело было в «Лавине»». Директор школы Юрий ГИМАК рассказал, что для учеников периодически организуются экскурсии по области и в Сумы, но это бывает не слишком часто, для детей поездка — яркое впечатление. Дети эти требуют особого внимания и любви и получают это иногда совершенно неожиданно от таких людей, как члены Клуба путешественников. На открытии выставки Юрий Гримак говорил: «Ця зустріч — віддушина для вас і для нас. Найцінніше те, що, мандруючи задля власного задоволення, ви не забуваєте про нас. Ви запросили нас не тільки відкрити виставку дитячих робіт, ви влаштували цікаву подорож, спонукали дітей відкритими очами подивитись на світ. А ми знайшли не тільки нових знайомих, а й щирих, небайдужих друзів”.
ВРЕЗ
Выставка, поездка в Сумы, экскурсии и развлечения — хорошо. Но главное все же находится вне предметов и слов — в области души
Фото автора
Алексей Сикорский, «Панорама» №16

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