Сплошное папередничество

Неудачный Семен / Второе Пришествие Токаря / Спилберги В Погонах / АваковГэйт

Видимо, явление Януковича на экранах в качестве свидетеля (обвинение в госизмене Луценко зачитал ему уже по ходу скайп-конференции) каким-то негативным образом повлияло на неокрепшие умы и развитие некоторых событий, ставших весьма трагичными.

Впрочем, вряд ли кого-то из нормальных людей взбудоражили события в Сумском областном совете. Ну сменили Семена Салатенко из «Батьківщини» на Владимира Токаря из Блока Петра Порошенко. И что? Будут работать теперь «ветви власти» слаженнее, вздыбится до небес промышленный потенциал области, и лес теперь правильно будут рубить — не вдоль, как при Салатенко, а поперек? Вряд ли. Но пару слов для протокола сказать об этом событии нужно, так как оно, даже в мелочности своей и ненужности для рядового трудящегося человека, является отражением куда более сложных процессов.

Само по себе избрание Семена Салатенко на пост главы Сумского областного совета иначе как неудачной шуткой назвать было нельзя.

Шутки шутками, но когда их шутит народный депутат, бывший сотрудик КГБ СССР да еще к тому же один из сооснователей «95-го Квартала» (того самого, да) Владислав Бухарев, то смеяться изволят все, даже большинство депутатов областного совета. Единственным известным нам светлым пятном в политической биографии Семена Салатенко до избрания на высокую должность был Майдан, а единственным настоящим поступком — участие в боевых действиях в с. Пески в составе батальона «Днепр-1». До этого Семен Павлович, как блоха в штанах, метался в поисках счастья и карьеры по различным политическим партиям и общественным движениям, при этом везде оставляя после себя сомнения в чистоплотности, в т.ч. и в общении с различными органами. Тем удивительнее был выбор депутатов, тем прозаичнее оказался скандал с видео, на котором голос, похожий на голос Семена Салатенко, вычитывает главного нарколога области за то, что тот не скрыл результаты экспертизы депутата от «Укропа» Олега Шестака – он находился за рулем в нетрезвом виде, что и было, очевидно, зафиксировано. Попытка прикрыть депутата, при этом не просто депутата, а имеющего прямое отношение к торговле лесом (вот он, клондайк Сумщины!), и стала для Салатенко фатальной.

Казалось бы, эта история разве не в духе нового времени: проштрафился – в отставку?! Красота же!

Но что-то до боли в этой истории напоминает совсем недавнюю заварушку 2009 года, когда так же долго депутаты «валили» главу Сумского областного совета от БЮТ Вячеслава Шапошника, которого тогда, как и сейчас Семена Салатенко, сменил Владимир Токарь. Только тогда Токарь представлял «Батьківщину», а не Блок Петра Порошенко, как сейчас, а главой ОГА был Николай Лаврик, а не Клочко, зато тоже – Николай. Новый глава облсовета за эти почти семь лет жил не очень бурной политической жизнью, успел уйти от Юлии Владимировны, на президентских выборах 2010 г. поддержать Виктора Федоровича, в итоге стать депутатом от БПП – и снова стать главой облсовета. Головокружительно, не правда ли? Первую пресс-конференцию Владимир Токарь дал на русском языке. Ау, «Свобода», ты где? Ты не забыла, в пылу выторговывая место заместителя, про мову калинову?! Не пойму, где Мирошниченко с краской, почему не бегает по залу облсовета и не верещит в мегафон о том, что «…русский язык нужно загнать в гетто»?

Словом, кругом сплошное папередничество – и никакого просвета.

На этом можно было бы поставить точку в этой истории, если бы не один подленький вопрос: кто же все-таки записал это видео? Как и массу других видео, на которых мелькают то мэр, то его заместители и которые стали достоянием публики? Очень похоже на оперативную видеосъемку силовых структур. А если это так, то значит ли это, что за представителями власти в Сумской области установлена тотальная слежка? И после фиксации возможного компромата эти оперативные съемки за энные суммы передаются желающим употребить их по назначению? Выводы, как говорится, делайте сами, в том числе и о том, кто за этим стоит и какие методы позволяет себе в политической борьбе. Страшные люди, нужно заметить без тени иронии, способные на все. Но еще страшнее то, что эти люди существуют благодаря среде, которая их подпитывает и кормит, а именно сотням людей, которые радуются любой пошлости, «разгоняют» всякую похабщину, сдобренную своими «умными» комментариями по социальным сетям, плодят и множат слухи, анонимно и безнаказанно (это они так думают) поливают грязью людей.

За всем этим с умилением и не без коммерческого интереса наблюдают спецслужбы и полиция. О последней, после гибели в Княжичах шести человек, разговор, конечно, отдельный. Нужно быть идиотом, чтобы поверить в официальную версию МВД о причинах трагедии, даже не зная в деталях, чем в основном сегодня занимается прошедшая аттестацию украинская полиция – а именно продолжает быть изо всех сил милицией. Арсен Аваков, возглавляющий ведомство, для этого приложил максимум усилий. А что такое украинская милиция, наглядно показали события на Майданах страны, до сих пор перед глазами идущие плечо в плечо менты и «титушки», раздача ментами огнестрельного оружия криминалитету в зданиях областных администраций. Кто-то за это ответил? За сотни смертей, тысячи увечий? Что это я глупые вопросы задаю, в самом деле… Папередничество!

Чтобы понимать политическую повестку дня, нужно знать один фокус, а именно: внимательно слушать заявления Порошенко. Так вот: события в Княжичах, без сомнения, предваряют (случайно или нет, не могу сказать) очередные массовые волнения, на этот раз с требованиями, очень знакомыми по ноябрю-декабрю 2013 г., – отставка министра МВД. Только фамилия его не Захарченко, а Аваков. Но сходство будет в том, что президент министра не отдаст. И, пожалуй, по той же причине – за его отставкой мгновенно последуют досрочные парламенсткие выборы. Которые на данном этапе принесут политическую смерть не только пропрезидентской политсиле и самому президенту, но и государству.

Будьте бдительны. До новых увлекательных встреч. Жизнь прекрасна. Аваков самостоятельно в отставку, конечно же, не пойдет — не для того он систему под себя перенастраивал, чтобы уходить. Но сошлется он, конечно же, на необходимость сохранить коалицию в парламенте. И на российский след.