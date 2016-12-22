Совсем обнаглели! На Сумщине намерены разобраться с нефтяниками

Областная власть будет обращаться к Президенту Украины и Кабмину относительно негативных последствий деятельности на территории области предприятий НАК «Нафтогаз» и ПАО «Укрнафта», — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

Председатель облгосадминистрации поручил создать комиссию, которая будет расследовать вопросы относительно аварийных ситуаций на нефтесборочном коллекторе на территории Кардашевского сельсовета в Ахтырском районе.

По информации начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Геннадия БАЗАРОВА, в течение десяти последних дней в Ахтырском районе произошли три аварийные ситуации в результате разгерметизации нефтепровода и утечки нефтепродуктов на земли сельскохозяйственного назначения.

«Работы по обследованию первого и второго мест утечки нефтепродуктов в настоящее время проведены на 30% и 50% соответственно, – сообщил Геннадий Базаров. – Уже есть результаты анализа образцов почвы из первой площади, которые подтверждают значительное превышение уровня загрязнения нефтепродуктами. После получения денежной оценки земли будет рассчитан размер ущерба и передан в правоохранительные органы. Когда сойдет снежный покров, мы еще раз обследуем эту территорию и проведем повторные анализы».

Как отметил директор Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации Игорь КРИВОЗУБ, земли, где произошла утечка нефти, – сельскохозяйственного назначения, поэтому загрязнение нанесло значительный ущерб экологии и аграрному сектору области.

«Так издеваться с Сумщины, как это делают НАК «Нафтогаз» и ПАО «Укрнафта» является просто безобразием, – отметил глава области. Когда мы обращаемся к ним с предложением присоединиться к решению вопросов социально-экономического развития территорий, на которых они добывают нефть и газ, в ответ получаем отказ. НАК «Нафтогаз» отказывается покупать оборудование предприятий области, загоняя машиностроительную отрасль Сумщины в тупик. «Укрнафта» загрязняет территорию Сумщины, а компенсировать убытки не собирается».

Председатель облгосадминистрации Николай Клочко подчеркнул, что этот вопрос подробно рассмотрен на заседании коллегии облгосадминистрации. По данному факту будет подготовлено обращение к Президенту Украины и Кабмину. Ведь три аварии подряд на территории одного района – это уже просто наглость.