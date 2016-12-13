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Советы сумчанам: как защитить свои деньги

Сегодня, 14:24 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина
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Советы сумчанам: как защитить свои деньги

Чтобы не попасть на крючок злоумышленников, полиция просит быть внимательными и не доверять незнакомому телефонному собеседнику. Также не следует спешить выполнять указания незнакомца перечислить на чужой счет или курьером деньги, передать ювелирные украшения или другие драгоценности. Это мошенники! Для того чтобы уберечь свои деньги, нужно помнить несколько советов:

1. Банковский работник никогда не будет проводить финансовые операции в телефонном режиме! Для этого вас пригласят в помещение отделения банка и в том случае, если вы подтвердите свою личность паспортом, специалисты в вашем присутствии проведут все необходимые процедуры.
2. Если вам позвонили из полиции и предложили «решить» вопрос о непривлечении к уголовной ответственности кого-то из родственников — немедленно кладите трубку. Затем наберите номер «горячей» линии 102 и сообщите о звонке. Там же вы можете уточнить информацию о том, действительно ли вашего родственника задержали за совершение преступления.
3. Если у вас попросили финансовой поддержки, ведите переговоры о такой помощи не по телефону, а при личной встрече. При этом желательно присутствие кого-то из других членов вашей семьи.
4. Никогда не покупайте с рук «бродячих» реализаторов лекарства, медицинские препараты или какие-то другие приборы!
5. Если к вам пришли незнакомые люди и представляются соцработниками, работниками газовой службы или энергосбыта — не спешите пускать в свое жилье! Это могут быть мошенники! Требуйте предъявления служебного удостоверения, и, если визитер его предоставляет, запишите его должность, фамилию, имя и отчество. А потом уточните в соответствующей службе, действительно ли работает у них такой человек.
6. Постарайтесь договориться с работниками энергосбыта, газовой службы, ЖКХ, соцработником и врачом, обслуживающими ваш участок, чтобы они предупреждали вас о своем визите. При этом, опять же, желательно присутствие кого-то из членов вашей семьи.
7. Не верьте тем, кто, назвавшись работником пенсионного фонда или другого учреждения, рассказывает вам о скорой денежной реформе. Мошенники утверждают, что для быстрого обмена вашей наличности старого образца на новые банкноты им необходимо переписать номера и номиналы купюр, хранящихся у вас дома. Если вы поверите таким людям и доверите им в руки свои сбережения, будьте уверены: в тайнике, где вы храните свои состояния, или уже пусто, или деньги подменены резаной бумагой. Поэтому, когда к вам пришли такие «гости» — немедленно набирайте 102 или звоните своему участковому инспектору полиции!
8. Вы должны знать: денежная реформа в Украине не производится и в ближайшее время не планируется. Деньги, которые сейчас находятся в обращении, не подлежат замене на новые! О таких общегосударственных событиях вас предупредят заранее через средства массовой информации: радио, телевидение, газеты, Интернет и т. д.
9. Когда вы одни, ни в коем случае не пускайте в свой двор, квартиру или дом чужих и незнакомых людей. Под предлогом сбора продуктовой или денежной помощи, просьбы попить воды, прдложения купить перья или даже перепеенать ребенка злоумышленники могут зайти к вам домойи, отвлекая внимание, обокрасть.
10. Отправляясь в дорогу, заранее позаботьтесь о надлежащем хранении своих документов, кошелька, ключей от квартиры и мобильного телефона. Не следует держать их в хозяйственных сумках, пакетах или внешних карманах верхней одежды. Потеря или похищения хотя бы одной из перечисленных вещей может вызвать большие финансовые или имущественные потери — от обычной квартирной кражи до махинаций с вашими документами. В таких случаях следует немедленно обратиться в полицию с соответствующим заявлением. А потом действовать по ситуации: заблокировать карточки, изменить дверной замок, проконсультироваться в ближайшем отделении Департамента миграционной службы о возобновлении паспорта и тому подобное.

Куда обращаться, если вдруг…
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Сумской области, телефон горячей линии полицейского call-центра 102 работает круглосуточно. Если вы стали жертвой преступления или свидетелем совершенного правонарушения, звоните на 102, с мобильного звонок бесплатный. Главное – четко и кратко сказать, что случилось. Это, во-первых, поможет правильно определить квалификацию действия, оперативно отреагировать на него и вызвать на место происшествия необходимых специалистов. Обязательно назовите свои данные и не забудьте оставить свой контактный номер телефона – возможно, сотрудникам полиции понадобиться уточнить какую-то информацию или оставить вам сообщение.

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