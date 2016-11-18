Советы сумчанам: как подать заявление о регистрации брака, не выходя из дома

Недавно в Украине появилось такое новшество как регистрация брака за сутки. Напомним, раньше молодоженам нужно было ожидать минимум месяц для того, чтобы узаконить свои отношения. Пилотными городами стали Киев, Львов, Одеса, Херсон, Мариуполь, Северодонецк, Винница, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харькове, а совсем недавно к ним присоединились Ивано-Франковск, Ужгород, Тернополь, Черновцы, Чернигов, а также город Сумы.

Раньше, для того, чтобы зарегистрировать брак, нужно было сделать четыре простых шага:

1) обратиться к организатору брачной церемонии;

2) выбрать время и место проведения регистрации брака;

3) заключить соответствующий договор;

4) прийти к себе на свадьбу.

Теперь же все стало проще. «Панорама» предлагает вам пошаговую инструкцию подачи заявления о бракосочетании, не выходя из дома.

Первым делом, для подачи заявки необходимо перейти на сайт dracs.minjust.gov.ua

После этого, нужно пройти первичную регистрацию, введя логин, электронную почту, а также ФИО.



В течении нескольких минут на ваш e-mail придет пароль для входа на сайт, где можно выбрать удобное время, дату и место проведения церемонии, оплатить платежной карточкой государственную пошлину и прийти только на торжественную часть.



Также вы можете выбрать сокращенную процедуру регистрации брака без торжественной церемонии. Цены за каждый вид услуг также можно пересмотреть на сайте.



Кстати, на этом же сайте можно подать заявление о рождении ребенка или же смены имени. Здесь осуществляется и прием заявлений о расторжении брака и др.