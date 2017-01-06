Сосредоточтесь на работе: гороскоп на 9 января

9 января 2017 года станет своеобразным рубежом, отделяющим продолжительные новогодние каникулы и трудовые будни. Сегодня самое время окончательно отойти от праздничной суеты и морально настроиться на начало нового рабочего года.

Овен:

Овны в этот пятпонедельник попытаются в последний раз насладиться новогодними каникулами. Ранним утром вы начнёте обзванивать всех своих многочисленных друзей, чтобы вечером собрать их на шумную вечеринку.

Телец:

Тельцам сегодня предстоит много времени потратить на уборку своего личного пространства. Когда из вашего дома исчезнут все признаки прошедших новогодних каникул, вы испытаете лёгкую грусть и осознаете, что успели за эти праздники вдоволь повеселиться.

Близнецы:

Близнецы в этот день примут твёрдое решение сесть на диету. Для начала вы изберёте ряд подготовительных мер — займётесь поисками подходящего конкретно для вас режима питания, а затем отправитесь покупать соответствующие продукты.

Рак:

У Раков сегодня будет не самый удачный день. Наибольшее раздражение у вас вызовут бесконечные звонки от знакомых. Вы попытаетесь объяснить каждому из друзей, что намерены провести оставшиеся праздничные деньки в спокойной домашней атмосфере.

Лев:

У Львов 9 января очень обострится чувство личной ответственности. Вы постараетесь выполнить все обещания, которые дали в последние дни, а затем вплотную задумаетесь о том, как выплатить остатки задолженности по кредиту.

Дева:

Девам сегодня потребуется моральная поддержка в лице кого-то из близких. Проблемы, которые вы долгое время пытались решить самостоятельно, стали тяжким грузом на вашей душе. Постарайтесь высказать всё, что наболело и примите к сведению советы, услышанные от друга.

Весы:

Настроение Весов в этот день будет очень раздражительным и меланхоличным. Только ближе к вечеру улыбка появится на вашем лице. Причиной для вашей радости станет визит близкого друга, которого вы долгое время не видели.

Скорпион:

Скорпионы в этот день откажутся верить на слово даже своим давним знакомым. Это действительно правильный шаг, ведь вся информация, полученная вами сегодня, требует точного подтверждения по каждому пункту.

Стрелец:

Стрельцы проведут 9 января 2017 г в очень приподнятом настроении. Свою беспричинную радость вам захочется разделить со всеми вокруг, и с этой целью отправитесь в поход по гостям или соберёте друзей на шумную вечеринку.

Козерог:

Козерогам сегодня многое удастся совершить благодаря своей бьющей через край энергии. Вы с энтузиазмом примитесь за домашние дела, а после их завершения отправитесь помогать по хозяйству кому-то из старших родственников.

Водолей:

Водолеям сегодня следует чередовать активные и пассивные виды отдыха. Если в последние дни новогодних каникул вы утомите свой организм, приступать к планомерной работе вам будет крайне непросто.

Рыбы:

Рыб основные опасности 9 января 2017 поджидают в стенах своего дома. Будьте предельно осторожны, так как в попытках наладить неисправный прибор вы рискуете получить сильнейший удар электричеством.