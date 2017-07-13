Сосредоточтесь на работе: гороскоп на 14 сентября

Следует очень сосредоточенно подойти к безотлагательным служебным делам. Кроме того, сегодня не стоит без оглядки доверять своей интуиции, так как при устранении профессиональных трудностей она может принести непредсказуемый результат.

Овен:

Овнам сегодняшний день подарит возможность совершить ещё одну крупную профессиональную победу. Начальство поручит вам выполнить перспективный проект, по итогам которого вы получите благодарность и повышение в должности.

Телец:

Тельцам сегодня удастся избавить себя от какой-то неприятной повинности. Когда вы снимите со своих плеч этот тяжёлый гнёт, вам будет казаться, что ваша жизнь стала в несколько раз спокойнее и благополучнее.

Близнецы:

Близнецы в этот день проведут крупную ревизию в сфере своих финансов. Вы откажетесь от всех необязательных расходов, чтобы уже в конце сентября сделать дорогостоящую покупку, причём без кредитов и займов.

Рак:

Ракам придётся искать подход к очень сложному собеседнику. Прекрасно осознавая, что от этой особы зависит ваш профессиональный успех, вы на время забудете про гордость и начнёте беспрекословно выполнять все её многочисленные капризы.

Лев:

Львам сегодня не следует устанавливать новые деловые партнёрства. Среди ваших союзников окажется очень непорядочный человек, который путём хитрых махинаций узнает важную информацию о вашем бизнесе, а затем «сольёт» её конкурентам.

Дева:

Девы будут с огромным трудом выполнять свои прямые служебные обязанности. День покажется вам бесконечно долгим, и всё потому, что вы очень бурно провели среду.

Весы:

Весы сегодня испытают большую обиду, услышав язвительную критику в свой адрес. Вы вообще не сможете понять причины, по которым ваш шеф раздует до неимоверных размеров мелкую ошибку, допущенную вами в сложном проекте.

Скорпион:

Скорпионам в этот день необходимо тщательно обдумать презентацию своих новых идей. Не забывайте, что даже самая блестящая задумка, если вы преподнесёте её не в лучшем виде, обречена услышать категоричное «нет» от вашего руководства.

Стрелец:

Стрельцам сегодня не рекомендуется слишком близко подпускать к себе посторонних. В числе людей, которые проявят к вам личный интерес, будет находиться очень коварная особа, главная цель которой — узнать от вас какую-то важную информацию.

Козерог:

Вокруг Козерогов будут регулярно происходить курьёзные происшествия. Эти забавные случайности не раз вызовут улыбку на вашем лице, однако именно чрезмерно приподнятое настроение станет причиной, по которой вы не выполните и половину из намеченного.

Водолей:

Водолеям в этот день придётся много времени потратить на проблемы близких родственников. Этот момент не лучшим образом отразится на вашей карьере (начальство увидит, что вы мало внимания уделяете текущим делам и заподозрит вас в непрофессионализме).

Рыбы:

Рыбы проведут этот день с переменным успехом. Вас очень порадует происходящее в служебных делах, тогда как на личном фронте для вас сложится довольно запутанная ситуация, по вине которой вы испытаете огромное раздражение.