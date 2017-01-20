Сосредоточтесь на деле: гороскоп на 13 февраля

Сегодня следует реально оценивать происходящее и не проявлять неоправданный оптимизм. Всё, что покажется 13 февраля 2017 года слишком сложным и неоднозначным, лучше оставить в стороне и сосредоточиться на выполнении своих привычных дел.

Овен:

Овны 13 февраля будут склонны к нетрадиционным для себя поступкам. Парадоксально, но именно избегая шаблонности в служебных делах, вам удастся добиться достаточно многого.

Телец:

Тельцы не раз в течение этого дня продемонстрируют нежелание считаться с мнением окружающих. Порой вы будете настолько резки в своих суждениях о происходящем вокруг, что навлечёте на себя всеобщую антипатию.

Близнецы:

Близнецы 13 февраля 2017 г будут зациклены только на материальных вопросах. Вы решите, что любовь может и подождать, а пока для вас куда важней работа и продвижение к карьерным высотам.

Рак:

Раки в этот день получат возможность расширить круг своих деловых интересов. Профессиональное направление, с которым вы познакомитесь сегодня, вызовет у вас живой интерес и желание получить дополнительные навыки в данной сфере деятельности.

Лев:

Львам удастся провести сегодняшний день с большой пользой для своего здоровья. Ощутив, что в конце зимы ваш иммунитет заметно ослаб, вы нанесёте визит врачу и получите профессиональную консультацию по этой проблеме.

Дева:

События этого дня заставят Дев прибегнуть к помощи квалифицированного адвоката. Виной тому станет имущественный спор, проблемы с недвижимостью или бюрократические проволочки, возникшие в одной из недавних сделок.

Весы:

Весам 13 февраля 2017 следует обратить свои взоры в сторону прошлого. Проанализируйте, что в недавнем времени вы совершили не так, и по каким причинам ваш резкий карьерный взлёт стал не возможен.

Скорпион:

Скорпионами сегодня овладеет тяга к роскошной жизни. Даже на работе вы попытаетесь создать вокруг себя утончённую атмосферу. Однако коллеги не поддержат ваше стремление к красоте и попытаются любым путём вернуть вас к действительности.

Стрелец:

Стрельцы сегодня не смогут контролировать свои заметно возросшие аппетиты. Вы будете крайне не умерены в еде, в употреблении спиртного, а в вечерние часы — в своём стремлении к запретным удовольствиям.

Козерог:

Перед Козерогами сегодня откроются новые грани своей второй половинки. В одной из ситуаций этого дня ваш любимый человек проявит себя как личность, не лишённая склонности к азарту и риску.

Водолей:

Психическое здоровье Водолеев в этот день окажется под огромной угрозой. Многочисленные стрессовые ситуации на работе и в домашних стенах выведут вас из себя, и вам будет очень непросто без посторонней помощи восстановить душевное равновесие.

Рыбы:

Рыбы сегодня всерьёз задумаются о повышении уровня своей духовности. Вы захотите посетить храм, прочитать книгу религиозной тематики или побеседовать по душам с человеком, тонко разбирающимся в данном вопросе.