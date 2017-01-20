Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.02 Понедельник

Сосредоточтесь на деле: гороскоп на 13 февраля

Сегодня, 06:13 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Сосредоточтесь на деле: гороскоп на 13 февраля

Сегодня следует реально оценивать происходящее и не проявлять неоправданный оптимизм. Всё, что покажется 13 февраля 2017 года слишком сложным и неоднозначным, лучше оставить в стороне и сосредоточиться на выполнении своих привычных дел.

Овен:
Овны 13 февраля будут склонны к нетрадиционным для себя поступкам. Парадоксально, но именно избегая шаблонности в служебных делах, вам удастся добиться достаточно многого.

Телец:
Тельцы не раз в течение этого дня продемонстрируют нежелание считаться с мнением окружающих. Порой вы будете настолько резки в своих суждениях о происходящем вокруг, что навлечёте на себя всеобщую антипатию.

Близнецы:
Близнецы 13 февраля 2017 г будут зациклены только на материальных вопросах. Вы решите, что любовь может и подождать, а пока для вас куда важней работа и продвижение к карьерным высотам.

Рак:
Раки в этот день получат возможность расширить круг своих деловых интересов. Профессиональное направление, с которым вы познакомитесь сегодня, вызовет у вас живой интерес и желание получить дополнительные навыки в данной сфере деятельности.

Лев:
Львам удастся провести сегодняшний день с большой пользой для своего здоровья. Ощутив, что в конце зимы ваш иммунитет заметно ослаб, вы нанесёте визит врачу и получите профессиональную консультацию по этой проблеме.

Дева:
События этого дня заставят Дев прибегнуть к помощи квалифицированного адвоката. Виной тому станет имущественный спор, проблемы с недвижимостью или бюрократические проволочки, возникшие в одной из недавних сделок.

Весы:
Весам 13 февраля 2017 следует обратить свои взоры в сторону прошлого. Проанализируйте, что в недавнем времени вы совершили не так, и по каким причинам ваш резкий карьерный взлёт стал не возможен.

Скорпион:
Скорпионами сегодня овладеет тяга к роскошной жизни. Даже на работе вы попытаетесь создать вокруг себя утончённую атмосферу. Однако коллеги не поддержат ваше стремление к красоте и попытаются любым путём вернуть вас к действительности.

Стрелец:
Стрельцы сегодня не смогут контролировать свои заметно возросшие аппетиты. Вы будете крайне не умерены в еде, в употреблении спиртного, а в вечерние часы — в своём стремлении к запретным удовольствиям.

Козерог:
Перед Козерогами сегодня откроются новые грани своей второй половинки. В одной из ситуаций этого дня ваш любимый человек проявит себя как личность, не лишённая склонности к азарту и риску.

Водолей:
Психическое здоровье Водолеев в этот день окажется под огромной угрозой. Многочисленные стрессовые ситуации на работе и в домашних стенах выведут вас из себя, и вам будет очень непросто без посторонней помощи восстановить душевное равновесие.

Рыбы:
Рыбы сегодня всерьёз задумаются о повышении уровня своей духовности. Вы захотите посетить храм, прочитать книгу религиозной тематики или побеседовать по душам с человеком, тонко разбирающимся в данном вопросе.

Напечатать Письмо автору Просмотров 34 Комментариев 0

читайте также
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 389 Комментариев 0
Весело и мило: поздравления на Крещение
Весело и мило: поздравления на Крещение
18.01.2017, 20:30 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 20:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 065 Комментариев 0
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
18.01.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 2 481 Комментариев 0
Старый Новый Год: поздравления
Старый Новый Год: поздравления
13.01.2017, 20:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 20:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 529 Комментариев 0
Православное Рождество. Традиции и каноны
Православное Рождество. Традиции и каноны
06.01.2017, 15:10 Новость
Дайджест Дайджест 06.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 5 655 Комментариев 0
Христос народився! Вітання на Різдво
Христос народився! Вітання на Різдво
06.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг Регионы: Все Просмотров 12 249 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 116 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 073 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 58 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 427 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 325 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы блокаду торговли с оккупированными территориями?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Выбирайте столичную квартиру на сайте 100realty.ua
08.02.2017, 19:21
admin admin 08.02.2017, 19:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Уличная наружная реклама
06.02.2017, 18:35
admin admin 06.02.2017, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
31.01.2017, 10:24
admin admin 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 57 Комментариев 0
последние комментарии
sumchik к материалу
В Сумах у лишенного прав водителя «арестовали» авто
"Полицейские вынесли руководителю постановление по части 3 статьи 126" Интересно, а ноговодители на авто у нас ездят?
Сегодня, 09:19
sumchik к материалу
На «Сумытеплоэнерго» поменялся руководитель
Успешно реализовал материалы ОРД, наработанный во время работы в налоговой милиции?
Сегодня, 09:17
sumchik к материалу
Не разминулись в центре Сум (фото)
Водила хюндая, как и стадо аналогичных баранов, пёр по прямой с Кузнечной под знак "Только направо" и Полицгаишники ничего там ...
Сегодня, 09:16
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII