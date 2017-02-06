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Сопротивление бесполезно: проверено на Сумщине (фото)

Сегодня, 07:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт систематического вымогательства неправомерной выгоды старшим государственным инспектором Сумской таможни ДФС. Сотрудника таможни задержали 2 апреля непосредственно после получения им 100 долларов США от физического лица на станции Хутор-Михайловский после таможенного досмотра за не составление административного протокола о выявленных правонарушениях. Мужчина, который также является депутатом одного из районных советов области, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, поскольку он пытался сопротивляться. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Фото СБУ

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