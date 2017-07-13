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17.08 Четверг

Сохраняйте спокойствие: гороскоп на 17 августа

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Сохраняйте спокойствие: гороскоп на 17 августа

Не стоит слишком рьяно приступать к выполнению служебного долга. Сегодня приветствоваться спокойный и вдумчивый подход к профессиональным делам (от спешки и волнения в этот день следует категорически отказаться).
Овен:
Овнам сегодня следует доводить до логического конца все начатые дела и проекты. Если вы остановитесь на середине пути, выполняя ответственное задание, высок риск, что кому-то из более предприимчивых коллег достанутся все лавры победителя.
Телец:
Тельцы вступят в конфликт с кем-то из домочадцев. К спору, который разгорится из-за сущего пустяка, постепенно подключатся все ваши родственники, и ситуация примет угрожающие масштабы.
Близнецы:
Близнецам в этот день придётся ещё раз задуматься относительно своего дальнейшего будущего на нынешнем месте работы. Высока вероятность, что именно сегодня вы подпишите заявление об уходе и отправитесь покорять новые профессиональные горизонты.
Рак:
Ракам сегодня будет везти во всём, что связано с бизнесом и предпринимательством. Вечером, пересчитывая свой капитал, вы с приятным удивлением отметите, что в сфере ваших финансов явно наметилась тенденция к росту.
Лев:
Львам сегодня предстоит в полной мере проявить свои лидерские качества. Вы сможете устранить конфликт между своими коллегами, а затем сплотите этих людей для реализации очень трудоёмкого, но при этом достаточно перспективного проекта.
Дева:
Девам на этот день следует отказаться от любого рода инноваций и экспериментов. Залогом вашего успеха сегодня станет консервативный подход и к происходящему в сфере чувств, и к решению многочисленных профессиональных вопросов.
Весы:
Весам сегодня не стоит брать на себя заботы и обязанности другого человека. Пока вы тратите драгоценное время на выполнение чьих-то дел, ваши собственные проблемы и трудности достигнут своего апогея.
Скорпион:
Скорпионы потратят много сил, чтобы вычислить «Иуду» в своём окружении. Когда ваши догадки о том, что им является ваш близкий друг, окончательно подтвердятся, вы испытаете сильную злость, на смену которой придёт чувство моральной опустошённости.
Стрелец:
Стрельцам сегодня безо всякого труда удастся добиться огромного служебного авторитета. Благодаря счастливой случайности и коллеги, и вышестоящее руководство будут вынуждены признать, что вы являетесь просто незаменимым специалистом.
Козерог:
Козероги сегодня откажутся выслушать позицию своей второй половинки. Ваше мнение останется непреклонным — вы и этот человек должны на время расстаться, чтобы в разлуке подумать над будущим ваших болезненных отношений.
Водолей:
Водолеям сегодня не захочется думать о плохом или сетовать над своими прошлыми неудачами. Вы будете смело смотреть в глаза своей судьбе и не побоитесь её изменить, совершив очень рискованный и нетривиальный поступок.
Рыбы:
Рыбы испытают дефицит независимости и свободы. На работе мощным ограничителем для вас станет суровый босс, а дома — ваша вторая половинка или внезапно нагрянувшие старшие родственники.

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