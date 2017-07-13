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Сохраняйте спокойствие: гороскоп на 1 сентября

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Сохраняйте спокойствие: гороскоп на 1 сентября

Необходимо тщательно сдерживаться от взрыва страстей и от неконтролируемых словесных потоков. Сегодня будет наблюдаться крайне нестабильный эмоциональный фон, который может превратить светлый праздник, День знаний, в суровое испытание.
Овен:
Овны в этот день не столкнутся с какими-либо поводами для беспокойства. Всё, что вы планировали осуществить, непременно получит конкретные черты, причём в процессе реализации задуманного вы неожиданно для себя получите помощь со стороны малознакомого человека.
Телец:
Тельцы продемонстрируют верх гостеприимства, встречая некую высокопоставленную особу. Человек, которого вы пригласите на семейный ужин, составит о вас самое выгодное впечатление и в будущем окажет вам поддержку при решении важных профессиональных вопросов.
Близнецы:
Близнецам сегодня не стоит отказываться от жизни в реальности ради построения воздушных замков. Пока вы витаете в своих заоблачных фантазиях, удача пройдёт мимо вас и достанется более предприимчивому человеку.
Рак:
Раки в первой половине этого дня получат радостное известие о ком-то из дальних родственников. Узнав о том, что не чужой для вас человек внезапно разбогател, вы быстро проанализируете эту ситуацию и решите извлечь из неё максимальную пользу.
Лев:
Львы смогут сделать на редкость удачную покупку. Товар, который вы приобретёте при непосредственном участии своего предприимчивого знакомого, будет обладать лишь одним недостатком — отсутствием долгосрочной гарантии.
Дева:
Девы в этот день согласятся пожертвовать личной позицией ради быстрого устранения служебного конфликта. Вы посчитаете правильным шагом поддержать мнение большинства своих сослуживцев, чтобы не прослыть «белой вороной» или человеком, которых намеренно отбивается от коллектива.
Весы:
Далеко не всё из запланированного Весами на этот день в полной мере осуществится. Помехами для воплощения ваших проектов и на работе, и на личном фронте станут внешние обстоятельства, вступать в борьбу с которыми вам нет никакого смысла.
Скорпион:
Скорпионы вплоть до вечера этого дня будут носить на своём лице приветливую улыбку. Тем самым вы попытаетесь доказать прежде всего лично себе, что умеете вести себя как вежливый и обаятельный человек, и не только в случае крайней необходимости.
Стрелец:
Стрельцы сегодня не пожалеют ни времени, ни финансовых средств на организацию праздника, посвящённого своим младшим родственникам. В финале Дня знаний ваших детей будет ожидать особый сюрприз, который они не смогут забыть достаточно долго.
Козерог:
Козерогам на этот день рекомендовано сменить привычную обстановку. Попытайтесь так спланировать для себя сценарий этого вторника, чтобы он не напоминал вам «день сурка», а доставлял только свежие и необычные эмоции.
Водолей:
Водолеи услышат много приятных слов о себе из уст случайного собеседника. Незнакомец, которому вы окажете помощь, будет несказанно удивлён, что и в наши дни встречаются столь вежливые и хорошо воспитанные люди.
Рыбы:
Рыбам много незабываемых минут в этот день доставит общение с ближайшими родственниками. Вам будет лестно узнать, что для своих детей вы являетесь эталоном успешного человека, и что ваши родители не перестают гордиться вашими профессиональными достижениями.

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