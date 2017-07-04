Соглашения, кризис и терракты: основные события лета

Осенний политический сезон уже стартовал, причём довольно бурно. Но и в отпускную пору – летом — произошёл ряд политических и экономических событий, которые будут влиять не только на нынешний политический сезон, но и на дальнейшую ситуацию в Украине.

*Окончательное вступление в действие соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом*

После ратификации парламентом Нидерландов Соглашение об ассоциации ЕС и Украины было передано а Еврокомиссию, прошло ряд бюрократических процедур и наконец 1 сентября вступило в силу. Для этого понадобилась революция и три года напряжённой работы украинских властей. Это цивилизационный выбор, к тому же дающий шанс для развития украинской экономики.

*Получение Украиной безвизового режима со странами ЕС *

После выполнения Украиной всех требований ЕС 11 июня первый украинец с биометрическим паспортом, в котором не было визы, переступил словацкую границу. Безвиз с Европой – это, пожалуй, то, о чём мечтали миллионы украинцев, переплачивая посредникам в длинных очередях за визами для туристических и деловых поездок.

*Коломойский против Украины*

Летом конфронтация олигарха и экс-главы Днепропетровской ОГА Игорем КОЛОМОЙСКИМ с государством перешла в новую стадию. Юристы Коломойского подали целый ряд исков относительно законности национализации «Приватбанка» в декабре 2016 г., стараясь оспорить этот процесс. Также Игорь Коломойский и его партнеры как бывшие акционеры «Приватбанка» фактически отказались выполнять взятые тогда на себя обязательства по докапитализации банка. Правительство фактически ответило блокированием деятельности «Укрнафты», которая до сих пор находится под влиянием Коломойского. Инструментом блокирования стали Госгеонадра, которые все лето блокировали выдачу лицензий на бурение «Укрнафте».

*Лишение гражданства Михаила Саакашвили*

Президент Петр ПОРОШЕНКО своим наказом 26 июля лишил гражданства экс-главу Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили якобы на основе п.2 ст. 19 Закона «О гражданстве» — якобы на основании ложных данных, указанных политиком в анкете. Если абстрагироваться от оценки правовых последствий этого шага, эта политическая ошибка привела к новому витку политического противостояния между постмайданными силами и снизила рейтинги действующей власти.

*Кибератаки против Украины*

В 2017 г. Украина пережила две мощные кибератаки, и на июль пришлась одна из них, приведшая к частичному параличу работы многих учреждений.. Кроме DOS-атак на серверы украинских органов власти, банков и госпредприятий, неизвестные злоумышленники запустили в сеть вирус Petya.A, который поразил не только компьютеры госструктур, но и десятки тысяч компьютеров рядовых украинцев. Киберполиция обвиняет в содействии рапространению вируса фирму M.E.Doс, корни же атаки тянутся к хакерским группам, работающим на Россию. Эта неудивительно- гибридная война РФ против Украины продолжается.

Теракты российских спецслужб в Киеве

От взрывов в публичных местах и возле волонтерских центров, звучавших в 2014-2015 гг., в 2017 г. российские спецслужбы перешли к тактике индивидуального террора против украинских силовиков или тех иностранцев, которые поддерживают Украину. Первого июня киллер Артур ДЕНИСУЛТАНОВ-КУРМАКАЕВ, замеченный ранее в ликвидации врагов любимца Путина Рамзана КАДЫРОВА, попытался застрелить чеченского добровольца Адама ОСМАЕВА. Однако жена Осмаева Амина ОКУЕВА не дала довести теракт до конца, подстрелив киллера. К сожалению, следующий теракт предотвратить не удалось — 27 июня в Киеве была подорвана машина полковника Главного разведывательного управления Минобороны Максима Шаповала, полковник погиб. Силовики заявили, что этот теракт могла провести только группа подготовленных российских спецслужбистов.

*Приватизация облэнерго и усиление позиций Ахметова*

Фонд Госимущества в рамках дальнейшей приватизации в августе выставил на продажу блокирующие пакеты акций восьми облэнерго (25%), в том числе и «Сумыоблэнерго». В результате протестов часть торгов была отменена, на часть акций не нашлось покупателей, «Сумыоблэнерго» также попало во вторую группу. В итоге ПАО «Киевэнерго», ПАО «ДТЭК «Захидэнерго» и ПАО «ДТЭК «Донецкоблэнерго» были приобретены за 1,32 млрд грн. Покупателям стала компания Ornex, входящая в группу СКМ олигарха Рината АХМЕТОВА. Таким образом, Ахметов продолжает консолидировать в своих руках украинскую энергетику, что полностью противоречит интересам рядовых потребителей.

Приход лоукостов в Украину

В связи с туристическим сезоном и началом безвизового режима летом в Украине фактически прошел «парад лоукостов» — дешевые бюджетные авиакомпании разных стран одна за одной объявляли об открытии регулярных рейсов из Киева и Львова. Таким образом, украинцы получили реальную возможность добираться до ведущих городов Европы за 700-800 грн.

Кризис на рынке сжиженного газа.

За середину июля–август цены на заправках сжиженного газа за литр возросли на почти на 70% относительно уровня прошлого года. Это привело к подорожанию товаров во многих сферах, поскольку многие коммерческие перевозчики использовали газ в качестве топлива. В поиске причин подорожания многие кивали на власти и президента, власть же ссылалась на российский фактор. Ведь, несмотря на войну, большая часть этого топлива в Украине до кризиса 2017 г. имела российское происхождение.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №38