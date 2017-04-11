21 апреля около 18 часов на улице Прокофьева в Сумах произошло ДТП. Оперативно прибывшие на место ДТП патрульные установили, что водитель Mitsubishi Space Star не придерживался безопасной дистанции, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Saipa Tiba, который двигался впереди. Оформляя материалы ДТП, стражи порядка заметили, что водитель-нарушитель имеет признаки алкогольного опьянения. В медицинском учреждении у него зафиксировали 2,25 промилле алкоголя, что более 11 раз превышало норму.
Полицейские составили на 37-летнего водителя Mitsubishi Space Star админматериалы по статьям 124 (совершение ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.
Соблюдайте дистанцию: ДТП в Сумах (фото)
Сегодня, 07:27 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
21 апреля около 18 часов на улице Прокофьева в Сумах произошло ДТП. Оперативно прибывшие на место ДТП патрульные установили, что водитель Mitsubishi Space Star не придерживался безопасной дистанции, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Saipa Tiba, который двигался впереди. Оформляя материалы ДТП, стражи порядка заметили, что водитель-нарушитель имеет признаки алкогольного опьянения. В медицинском учреждении у него зафиксировали 2,25 промилле алкоголя, что более 11 раз превышало норму.
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