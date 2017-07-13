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Соберитесь! Гороскоп на 11 августа

Сегодня, 06:22 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Соберитесь! Гороскоп на 11 августа

Не лучший момент для пеших прогулок или автомобильных поездок. События, которые сегодня развернутся в пути, могут сбить с толку, лишить присутствия духа или повергнуть в состояние глубокого шока вследствие своей крайней непредсказуемости.
Овен:
Овны в этот день будут обмениваться накопленным опытом с коллегами по работе. Темы ваших разговоров сосредоточатся на одном — как и в какой момент лучше всего подходить к вашему шефу с любого рода вопросами или просьбами.
Телец:
Тельцов ожидает очень полезное знакомство. Человек, который сегодня пополнит круг ваших близких друзей, будет обладать высоким социальным статусом и большим общественным авторитетом.
Близнецы:
Близнецы в этот день выступят в роли наставника для какой-то юной особы. Пока вы будете вводить нового коллегу в курс всех служебных дел, вы проникнетесь к нему огромной теплотой, и впоследствии он станет для вас близким другом.
Рак:
Раки сделают ставку на свою природную привлекательность. Однако окружающих больше, нежели ваша внешняя красота, будет интересовать другой момент — ваш внутренний мир со всеми его загадками и нераскрытыми тайнами.
Лев:
Львы проведут этот день в шумной компании. Сначала вы и ваши коллеги будете обсуждать какой-то важный профессиональный вопрос, но затем это общение перейдёт в неформальное русло и станет напоминать дружескую вечеринку.
Дева:
Для Дев в этот день будет очень важно получить одобрение со стороны старших родственников. Вы постараетесь объяснить своим родителям, что ваше увольнение — это правильный шаг, который приведёт только к позитивным последствиям.
Весы:
Весы в этот день будут полны энергии и оптимизма. Вы с готовностью возьметесь даже за самые сложные служебные дела, благодаря чему заручитесь снисходительным отношением со стороны вышестоящего руководства.
Скорпион:
Любопытство Скорпионов в этот день перейдёт границы дозволенного. Будьте осторожны, ведь далеко не каждому человеку, к личной жизни которого вы проявите живой интерес, придётся по нраву подобное поведение.
Стрелец:
Стрельцам в этот день не стоит использовать завуалированные намёки и туманные фразы при построении конструктивного диалога. Если вы будете формулировать свои мысли лаконично и чётко, это и станет залогом вашего успеха в деловых переговорах.
Козерог:
Козероги столкнутся с новыми заботами и обязанностями. Вы очень обрадуетесь, что дальние родственники решили остановиться у вас, но в присутствие новых лиц ваша тихая семейная идиллия бесследно исчезнет.
Водолей:
Водолеям в этот день не рекомендуется использовать хитроумные способы обогащения. Вы рискуете пропустить действительно перспективную возможность нарастить капитал, пока строите воздушные замки или пытаетесь изобрести очередную финансовую пирамиду.
Рыбы:
В семейной жизни Рыб в этот день наметится крупный кризис, преодолеть который будет очень непросто. Пока вы и ваша вторая половинка не научитесь находить компромисс по каждому спорному вопросу, ни о какой стабильности и гармонии не может быть и речи.

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