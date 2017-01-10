В Сумах подвели итоги акции «Город мечты», в рамках которой сумчане могли вылепить из снега архитектурный объект, который бы представлял его мечту о родном городе. Организатором акции выступил Общественный фонд «Сумы» при поддержке отдела культуры и туризма горсовета. В акции приняли участие как представители нескольких команд, так и семьи отдельных неравнодушных горожан. Среди команд были коллективы Дворца детей и юношества, художественной школы, Сумского филиала Харьковского национального университета МВД, Центра досуга молодёжи, строительного колледжа и самого ОФ «Сумы». Таким образом, в парке возле памятника Т. Шевченко появился целый снежный городок. Кроме снежных баб разных размеров и фасонов, сквер украсили Черепаха, Биг Бен, Алиса и другие персонажи «Алисы в стране чудес», Пирамида Хеопса, Сфинкс и другие. Команда одной из фирм города вылепила символическую копию «Кадетского мостика» — один из самых старых мостов Сум. На протяжении субботы и воскресенья сумчане активно фотографировались с объектами городка. «Главный итог акции — это то, что сумчане учатся творить вместе для города», — считает один из координаторов акции Тамара КУБРАКОВА – руководитель детской архитектурной школы.
Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)
Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
Сегодня, 14:50 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться Сегодня, 14:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 157 Комментариев 0 Поддержали 0
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Подписаться 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 856 Комментариев 0 Поддержали 0
12.12.2016, 09:15 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.12.2016, 09:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 728 Комментариев 0 Поддержали 0
09.12.2016, 17:25 Новость
Александр Панченко Подписаться 09.12.2016, 17:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 535 Комментариев 0 Поддержали 0
18.11.2016, 08:01 Новость
Панорама Подписаться 18.11.2016, 08:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 147 Комментариев 0 Поддержали 0
11.11.2016, 09:09 Новость
24.10.2016, 15:15 Новость
24.10.2016, 14:14 Новость
Теги
Комментировать (0)
Новости партнёров
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 257 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 263 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
10.01.2017, 17:19
admin Подписаться 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 0
06.01.2017, 14:15
admin Подписаться 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 19:36
admin Подписаться 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0 Поддержали 0
04.01.2017, 18:39
admin Подписаться 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0 Поддержали 0
29.12.2016, 16:05
admin Подписаться 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...20.01.2017, 23:50
20.01.2017, 22:56