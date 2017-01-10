Панорама / сумы / новости / события / комментарии
22.01 Воскресенье

Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)

Сегодня, 19:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко

В Сумах подвели итоги акции «Город мечты», в рамках которой сумчане могли вылепить из снега архитектурный объект, который бы представлял его мечту о родном городе. Организатором акции выступил Общественный фонд «Сумы» при поддержке отдела культуры и туризма горсовета. В акции приняли участие как представители нескольких команд, так и семьи отдельных неравнодушных горожан. Среди команд были коллективы Дворца детей и юношества, художественной школы, Сумского филиала Харьковского национального университета МВД, Центра досуга молодёжи, строительного колледжа и самого ОФ «Сумы». Таким образом, в парке возле памятника Т. Шевченко появился целый снежный городок. Кроме снежных баб разных размеров и фасонов, сквер украсили Черепаха, Биг Бен, Алиса и другие персонажи «Алисы в стране чудес», Пирамида Хеопса, Сфинкс и другие. Команда одной из фирм города вылепила символическую копию «Кадетского мостика» — один из самых старых мостов Сум. На протяжении субботы и воскресенья сумчане активно фотографировались с объектами городка. «Главный итог акции — это то, что сумчане учатся творить вместе для города», — считает один из координаторов акции Тамара КУБРАКОВА – руководитель детской архитектурной школы.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото) 8 фото
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)
Сегодня, 14:50 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко Сегодня, 14:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 157 Комментариев 0
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Панорама 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 856 Комментариев 0
В Сумах приостановили субсидии 485 семьям
В Сумах приостановили субсидии 485 семьям
12.12.2016, 09:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.12.2016, 09:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 728 Комментариев 0
Сказано ж, пешеходная! Техника в Сумах попала «в ловушку» (фотофакт) 3 фото
Сказано ж, пешеходная! Техника в Сумах попала «в ловушку» (фотофакт)
09.12.2016, 17:25 Новость
Александр Панченко Александр Панченко 09.12.2016, 17:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 535 Комментариев 0
Не пропусти ярмарку в Сумах
Не пропусти ярмарку в Сумах
18.11.2016, 08:01 Новость
Панорама Панорама 18.11.2016, 08:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 147 Комментариев 0
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото) 58 фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)
11.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 223 Комментариев 0
Крестный ход в Сумах (фото) 10 фото
Крестный ход в Сумах (фото)
24.10.2016, 15:15 Новость
Панорама Панорама 24.10.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 198 Комментариев 0
Сила слова в Сумах
Сила слова в Сумах
24.10.2016, 14:14 Новость
Панорама Панорама 24.10.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика Регион: Сумы Просмотров 186 Комментариев 0
Теги
, ,
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 257 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 263 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к решению властей призвать служить офицеров запаса (выпускников военных кафедр) на 1,5 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Еще один год утраченных возможностей
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...
20.01.2017, 23:50
Сергей Федоров к материалу
Святочный рассказ
ОТЛИЧНО, ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Всегда били в ДЕСЯТКУ.
20.01.2017, 22:56
Сергей Федоров к материалу
Сколько получает прокурор Сумщины
ПРЕМИЯ в 6 зарплат - это ЗА РАСЦВЕТ БАНДИТИЗМА, КОРРУПЦИИ, БЕСПРЕДЕЛА и ВОРОВСТВА у власти. Интересно сколько ещё ЛОПУХнувшиеся будут терпеть ...
19.01.2017, 22:23
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII