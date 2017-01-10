Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)

В Сумах подвели итоги акции «Город мечты», в рамках которой сумчане могли вылепить из снега архитектурный объект, который бы представлял его мечту о родном городе. Организатором акции выступил Общественный фонд «Сумы» при поддержке отдела культуры и туризма горсовета. В акции приняли участие как представители нескольких команд, так и семьи отдельных неравнодушных горожан. Среди команд были коллективы Дворца детей и юношества, художественной школы, Сумского филиала Харьковского национального университета МВД, Центра досуга молодёжи, строительного колледжа и самого ОФ «Сумы». Таким образом, в парке возле памятника Т. Шевченко появился целый снежный городок. Кроме снежных баб разных размеров и фасонов, сквер украсили Черепаха, Биг Бен, Алиса и другие персонажи «Алисы в стране чудес», Пирамида Хеопса, Сфинкс и другие. Команда одной из фирм города вылепила символическую копию «Кадетского мостика» — один из самых старых мостов Сум. На протяжении субботы и воскресенья сумчане активно фотографировались с объектами городка. «Главный итог акции — это то, что сумчане учатся творить вместе для города», — считает один из координаторов акции Тамара КУБРАКОВА – руководитель детской архитектурной школы.