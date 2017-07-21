Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера

Більшість людей сприймають схуднення як довгий і неприємний процес, зв’язаний з немислимими фізичними навантаженнями і суворими дієтами. Ця боротьба здається непосильною працею, який в більшості випадків приречений на провал. Але, так складається в наших думках, коли мова заходить про ефективне скиданні зайвих кілограмів. Але що якщо можна використовувати таку дієту, яка не викликала б стрес у організму і самої людини? Насправді, ця дієта давно існує, і ключовим блюдом в ній є смузі, розповідає https://healthday.in.ua/.

Чому смузі корисні для схуднення?

Смузі — це коктейль, в якому присутня однорідна подрібнена маса різної щільності і складу. Деякі смузі більше нагадують напої, інші схожі на каші, які зручніше вживати за допомогою ложки. У будь-якому випадку, корисність цього продукту залишається незмінно високою.

Безумовно, у випадку зі смузі корисним виявляється не сам рецепт, а інгредієнти, які збагачують це блюдо. Якщо в коктейль покласти шоколад, вершки, а також бананову або полуничну м’якоть, то ви неодмінно отримаєте дуже смачний десерт. Але чи допоможе він для досягнення нашої мети, а саме, схуднення? Звичайно ж, немає, адже шоколад, вершки і всілякі сиропи багаті речовинами, які лише прискорюють процес ожиріння.

Порада: секрет корисності смузі криється в продуктах, які ви використовуєте для приготування подібних коктейлів.

Зараз у багатьох з читачів в голові міг сформуватися досить неприємний асоціативний ряд: брокколі, спаржа та інші не сильно смачні овочі поміщаються в блендер, утворюючи після подрібнення неприємну зелену рідину. Але що якщо ми скажемо, що смузі можуть бути одночасно смачними і корисними?

Корисні і смачні інгредієнти для смузі, які допоможуть схуднути

Нижче наведено перелік продуктів, які допоможуть людям, що страждають від ожиріння, схуднути швидко, і, що не менш важливо, смачно.

Фрукти. Далеко не кожен фрукт корисний для схуднення. В першу чергу, варто звернути увагу на яблука, будь-які цитрусові, груші, черешню, абрикоси, персики, сливу і диню.

Овочі та зелень. Щоб ваш овочевий мікс не нагадував трясовину, зробіть його з помідорами, огірками, базиліком, цвітною капустою, морквою або солодким перцем. Більшість овочів містить величезну кількість корисних і поживних речовин, що дозволяють безболісно скинути зайву вагу.

Продукти на основі молока. Цю категорію продуктів характеризує важливий показник, який потрібно враховувати при складанні раціону для схуднення. Мова йде про жирності. Тому серед молочних продуктів для дієти можна виділити знежирені сири, молоко, кефір, а також натуральний йогурт (магазинні аналоги йогурту містять чималу кількість хімікатів і консервантів).

Ягоди. Найбільшу користь при схудненні надає малина, суниця, агрус, смородина, полуниця, ожина, журавлина і чорниця. Кавун також непогано вписується в дієту, проте вживати його варто порційно, оскільки в цьому продукті міститься чимала кількість цукру.

Насіння і горіхи. Найчастіше продукти з цієї категорії мають більшу кількість вуглеводів, необхідних для підтримки енергетичного балансу в організмі людини. Однак зловживати насінням і горіхами не варто, оскільки вони також можуть містити велику кількість жирів.

Природні жиросжигателі. Найбільш відомим представником з цієї категорії продуктів вважається корінь імбиру. Цей інгредієнт зустрічається в більшій частині рецептів смузі для схуднення.

В якості додаткових добавок в смузі часто додають каші, які разом з фруктами чи овочами утворюють смачний і поживний тандем.

Рецепти для приготування смузі в блендері

Щоб приготувати смузі, не знадобиться ніяких дефіцитних і екзотичних продуктів. Більшість інгредієнтів можна з легкістю придбати в найближчому супермаркеті або на ринку. Зі спеціального обладнання вам необхідний тільки блендер — улюблений інструмент людей, що харчуються правильно і зі смаком.

Смузі на сніданок

Цей рецепт чудово підійде для ранкового використання. Він містить інгредієнти, які здатні наситити ваш організм усім необхідним для повноцінної роботи. Щоб приготувати цей коктейль, змішайте в блендері:

4 ягоди полуниці

¼ частини банана

150-200 мл знежиреного кефіру

Столову ложку пластівців «Геркулес» або вівсяної каші

Напій можна прикрасити, посипавши зверху меленим волоським або лісовим горіхом. Він ідеально підійде для корисного сніданку.

Медовий смузі

Для приготування цього смачного коктейлю, змішайте в блендері нижчеперелічені інгредієнти:

2 чайні ложки меду

2-3 столові ложки смородини

100 г знежиреного сиру

1 стакан яблучного соку

Підбадьорливий смузі

Цей коктейль допоможе прокинутися і додасть заряд, необхідний для продуктивного робочого дня. Повірте, такий напій з легкістю може замінити каву в раціоні будь-якого трудоголіка. Щоб приготувати підбадьорливий смузі, вам знадобиться:

половина ківі

одне яблуко

половина грейпфрута

½ банана

2 г імбирного кореня

300-400 мл зеленого чаю

2 чайні ложки меду

Порада: не забудьте натерти корінь імбиру на тертці, перш ніж додавати його в напій.

Пшенично-фруктовий смузі

Цінність злаків для схуднення не перебільшена — більшість зернових культур мають корисними властивостями, а також насичують наш організм природними вуглеводами. Серед всіх злаків саме пшениця підходить якнайкраще.

Рецепт цього смачного коктейлю досить простий:

2 одиниці сезонних фруктів за смаком

1 столова ложка пшениці

300 мл молока

1 столова ложка знежиреного сиру

Порада: для найбільшої користі радимо використовувати пророщену пшеницю.

Смузі з брокколі

Не всім до вподоби цей овоч, але брокколі є беззмінним елементом будь-якої дієти для схуднення. Тут ви можете дізнатися більше про це. Щоб приготувати смузі з цього овоча, вам знадобиться:

200 г брокколі, зварених без солі та інших приправ

300 мл знежиреного кефіру

Зелень і трави за смаком

Порада: коли ви змішайте в блендері всі перераховані вище інгредієнти, отримана маса буде нагадувати суп. Найсмачніше він буде, якщо його вживати в теплому вигляді, тому готувати цей смузі слід відразу після того, як ви відварити брокколі.

Огірковий-цибулевий смузі

Цей коктейль відмінно утамовує спрагу, а також надає бадьорості і додаткових сил. До його складу входять:

1 очищений огірок

1 очищений болгарський перець

1 стебло зеленої цибулі

1 чайна ложка соку свіжовичавленого лимона

чайна ложка перетертих імбиру

300 мл мінеральної води

Такий напій вважається літнім, тому в готову суміш можна додати кілька кубиків льоду. Як води для коктейлю можна використовувати «Боржомі» або «Нарзан».

Екзотичний смузі

У цьому коктейлі використовуються тропічні фрукти. Його рецепт досить простий:

1 плід ківі

¼ плода ананаса

100 г винограду

2 чайні ложки меду

200 мл домашнього йогурту

Змішайте всі інгредієнти в блендері і доведіть масу до однорідного стану. Такий коктейль так само, як і попередній, можна вживати літнім, додаючи кілька кубиків льоду.

За великим рахунком, кількість рецептів смузі для схуднення настільки велике, що для їх опису може зажадати не стаття, а книга. Ви і самі можете підібрати потрібні інгредієнти для смузі, спираючись на власні смакові переваги і побажання.

Як схуднути за допомогою смузі?

Незважаючи на беззастережну користь смузі для схуднення, не варто використовувати коктейлі в якості єдиної страви у вашій дієті. Найбільш ефективного результату можна добитися, комбінуючи смузі з іншого корисною їжею і продуктами.

Ми рекомендуємо два методи схуднення за допомогою смузі, приготованих в блендері:

Смузі замість одного прийому їжі під час дієти. Ми можете замінити сніданок, обід або вечерю на вживання поживної коктейлю.

Смузі в розвантажувальний день. Ви можете вживати виключно такий вид напою в один з днів тижня. Поєднувати смузі можна лише з водою і зеленим чаєм без цукру.

Щоб плавно увійти в дієту, замініть свою вечерю на смузі. Вечірній прийом їжі часто є основною причиною надмірної ваги у людини. Випивши смузі, ви перестанете відчувати голод, не ризикуючи при цьому набрати зайві кілограми.