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Смотрите в небо: сумчанам предлагают загадывать желания

Сегодня, 18:03 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Смотрите в небо: сумчанам предлагают загадывать желания

В ночь с 20-го на 21-е октября. а также 22-е октября в Украине можно будет наблюдать одно из красивейших явлений — звездопад Ориониды, связанный с кометой Галлея. Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторванные части ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды. Как сообщает «Багнет» со ссылкой на Международную метеорную организацию, период активности звездопада продлится до 7 ноября, однако наиболее интенсивным метеоритный дождь будет именно в указанные дни.

При благоприятных погодных условиях на небе можно увидеть до 20 метеоров в час, а в среднем – примерно до 15 метеоров в час. Звездопад Ориониды относят к средним по величине метеоритным потокам. Наибольшее количество метеоров можно будет увидеть ближе к рассвету.

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