Смертоносное озеро в Сумах (фото)

4 июня на Голубых озерах утонула 76-летняя женщина. А уже на следующий день в озеро упала легковушка, 21-летний пассажир погиб.

В понедельник 5 июня в 19:06 в дежурную часть сумского горотдела полиции поступило сообщение от спасателей о том, что автомобиль упал в воду на Голубых озерах. Выехав на место, полицейские установили, что в 18:53 19-летний сумчанин за рулем автомобиля ВАЗ 2105 не справился с управлением. Машина влетела в воду. Водитель успел выскочить и даже не получил никаких телесных повреждений, а вот 21-летний пассажир утонул. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 5 июня на территории Сумской области зафиксированы 33 несчастных случая, в которых погибли 20 человек (в прошлом году на эту же дату – 53 с 22 погибшими).

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