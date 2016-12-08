Смертельный пожар на Сумщине (фото)

24 января в 16:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Садовой в с. Бишкинь Лебединского района. Звонил сосед, который увидел дым из окна квартиры. На тушение привлекли местную добровольную пожарную команду и, преодолев расстояние в 14 км, на место прибыли дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части и оперативно-спасательный автомобиль.

Как было установлено, огонь вспыхнул в жилой комнате дома и распространился на перекрытия и кровлю над ней. Площадь горения составила 9 кв. м. Также внутри здания образовалось сильное задымление. Томувогнеборцям работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлятивид водонапорной башни, которая находилась в 3 км от места возгорания.

В 17:05 пожар удалось локализовать, в 22:45 — ликвидировать. Всего к тушению было задействовано 9 человек личного состава, 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль добровольной пожарной команды с. Бишкинь.

После тушения в доме были обнаружены обгоревшие тела двух человек. На месте чрезвычайного происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников районных подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшими оказались хозяйка дома 1956 н. и ее сожитель 1956 н. Причина пожара выясняется, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Сумской области