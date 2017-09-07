1 ноября в 15:55 в с. В. Сыроватка 42-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21093, при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение сначала с автомобилем Chevrolet Aveo, а потом с ГАЗель, после чего съехал в кювет. От полученных травм водитель ВАЗа умер на месте, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 1 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 294 ДТП, в которых 47 человек погибли и 301 пострадал.
Смертельный обгон на Сумщине
Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
1 ноября в 15:55 в с. В. Сыроватка 42-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21093, при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение сначала с автомобилем Chevrolet Aveo, а потом с ГАЗель, после чего съехал в кювет. От полученных травм водитель ВАЗа умер на месте, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Напечатать Письмо автору Просмотров 446 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
07.09.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 07.09.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 939 Комментариев 0 Поддержали 0
04.09.2017, 13:14 Новость
Ирина Власова Подписаться 04.09.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 391 Комментариев 0 Поддержали 0
04.09.2017, 10:15 Новость
Ирина Власова Подписаться 04.09.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 245 Комментариев 0 Поддержали 0
04.09.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 04.09.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 312 Комментариев 0 Поддержали 0
01.09.2017, 12:35 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.09.2017, 12:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 383 Комментариев 0 Поддержали 0
01.09.2017, 10:48 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.09.2017, 10:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 375 Комментариев 0 Поддержали 0
01.09.2017, 07:25 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.09.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 385 Комментариев 0 Поддержали 0
31.08.2017, 12:36 Новость
Ирина Власова Подписаться 31.08.2017, 12:36 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 677 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Сегодня, 14:30
admin adminych Подписаться Сегодня, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 222 Комментариев 0 Поддержали 0
Сегодня, 13:17
admin adminych Подписаться Сегодня, 13:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2017, 12:18
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 12:18 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0 Поддержали 0
24.10.2017, 08:40
admin adminych Подписаться 24.10.2017, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 222 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 563 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 16:34
admin adminych Подписаться Сегодня, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 4 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 12:05
admin adminych Подписаться Вчера, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0 Поддержали 0
30.10.2017, 19:11
admin adminych Подписаться 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2017, 11:24
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 1 Поддержали 0
26.10.2017, 10:59
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 10:59 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...Вчера, 22:41
Не понял, а почему здесь нет ПИАРЩИКА Соколова борца "За життя" огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ, почему не кричит что не ...Вчера, 21:54