Смертельный обгон на Сумщине

1 ноября в 15:55 в с. В. Сыроватка 42-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21093, при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение сначала с автомобилем Chevrolet Aveo, а потом с ГАЗель, после чего съехал в кювет. От полученных травм водитель ВАЗа умер на месте, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 1 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 294 ДТП, в которых 47 человек погибли и 301 пострадал.