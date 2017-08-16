Смертельный кювет под Сумами

Вечером 7 октября в Сумском районе 23-летний местный житель не справился с управлением мотоцикла и вылетел в кювет. Их нашли утром 8 октября: умершего на месте события водителя и пассажира мотоцикла. 14-летний парень получил политравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и обморожение. Открыто уголовное производство, в рамках которого выясняются обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.