Вечером 7 октября в Сумском районе 23-летний местный житель не справился с управлением мотоцикла и вылетел в кювет. Их нашли утром 8 октября: умершего на месте события водителя и пассажира мотоцикла. 14-летний парень получил политравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и обморожение. Открыто уголовное производство, в рамках которого выясняются обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Смертельный кювет под Сумами
Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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