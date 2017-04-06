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Смертельное падение на Сумщине

Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Смертельное падение на Сумщине

По состоянию на 29 мая на территории Сумской области зафиксированы 30 несчастных случаев, в которых погибли 17 человек (в прошлом году на эту же дату – 50 с 20 погибшими), — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
27 мая в 14:30 работник ФОП, которое специализируется на проведении кровельных работ, при выполнении ремонта карниза упал с крыши пятиэтажного главного корпуса Сумской городской больницы №1. В результате падения 54-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Погибший имел 10 лет стажа работы по профессии.
Жизнь мужчины спасти не удалось.
Как сообщает Управление Гоструда в Сумской области, создана комиссия, которая в ходе специального расследования установит причины и обстоятельства трагедии, выявит лица, действия или бездеятельность которых привели к смерти рабочего.

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