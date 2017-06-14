Смертельное ДТП под Сумами

30 августа в 19:40 на перекрестке автодорог Сумы-Лебедин и Сумы-Харьков около с. Любачево в Сумском районе 20-летний водитель автомобиля УАЗ 452 не дал преимущества в движении автомобилю IVECO,за рулем которого был 39-летний мужчина. Вследствие ДТП водитель УАЗа умер на месте ДТП, 17-летняя пассажирка этого авто с закрытой черепно-мозговой травмой, скальпированной раной и ушибом головы и переломом правого бедра доставлена в больницу. В Сумскую областную больницу также доставили водителя и пассажирку автомобиля IVECO,- сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

фото СТС