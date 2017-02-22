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Смертельное ДТП на Сумщине: не разъехались фура и мотоцикл

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова

5 марта на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск в Кролевецком районе фура столкнулась с мотоциклом МТ-3, в котором находились три человека. 26-летний водитель погиб, два пассажира находятся в реанимации Кролевецкой ЦРБ. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, в результате столкновения мотоцикла и грузового автомобиля в реанимационное отделение Кролевецкой больницу попали водитель и двое пассажиров мотоцикла. За несколько часов 25-летний молодой человек, находившийся во время аварии за рулем мотоцикла скончался от полученных телесных повреждений. ДТП произошло в 01:20 на 184-м километре автодороги. Водитель грузовика «Рено», 33-летний гражданин соседней страны, допустил столкновение с мотоциклом «Днепр», за рулем которого находился 25-летний местный житель. В результате аварии водитель мотоцикла «Днепр» от полученных травм скончался в реанимационном отделении Кролевецкой ЦРБ. Двое его пассажиров из числа местных жителей находятся в реанимационном отделении того же медицинского учреждения: у 29-летнего мужчины медики диагностировали ушиб головного мозга, переломы костей основания черепа, переломы семи ребер слева и разрыв печени у второго, 26-летнего пассажира — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.
По данным полиции, по состоянию на 5 марта с начала года на территории Сумской области произошло 38 ДТП, в которых 8 человек погибли и 61 пострадал (в прошлом году за аналогичный период – 66 ДТП, в которых 10 человек погибли и 86 пострадали).

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