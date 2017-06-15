Смертельна охота на Сумщине

14 августа во время охоты на пруду в с. Печище Сумского района упал в воду и утонул 49-летний житель Сумского района, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 14 августа на территории Сумской области зафиксированы 54 несчастных случая, в которых погибли 39 человек (в прошлом году на эту же дату – 125 с 76 погибшими).