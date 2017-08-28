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Смерть в Сумах: пропустить нельзя остановить

Сегодня, 07:26 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
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Смерть в Сумах: пропустить нельзя остановить

На Сумском НПО погиб 55-летний электросварщик с 20-летним опытом работы на этом предприятии
«Скорую» после его падения с трехметровой высоты управление завода вызвало только через несколько часов, утверждают коллеги погибшего. Кроме того, человека с травмой черепа, позвоночника и переломами ребер сотрудники несли от места падения до проходной почти километр, потому что машину медиков на завод не пустили, сообщает «СпецКор». Трагедия произошла вечером 10 августа в 19.30, а «скорую» вызвали только в 21.30. Владимир ВАЛАШКО убежден, что его брат умер, потому что не получил своевременной помощи медиков. Хронологию событий того дня воспроизводят коллеги погибшего Сергея. Рассказывают, что он упал с рабочей платформы примерно три метра высотой. Упал на вагонетку, на которой стальные заготовки. Подтверждают, что «скорую» руководство завода вызвало не сразу, а только спустя почти два часа. Все это время помощь пострадавшему оказывали сами заводчане. После того как работники завода переодели мужчину и самостоятельно перевязали голову, понесли к проходной почти в километре от цеха, где все произошло. «Этого ни в коем случае нельзя делать», — говорит реаниматолог областной больницы, куда «скорая» увезла пострадавшего. — У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма, сломаны ребра и позвоночник, посттравматический шок. При таких травмах к человеку вообще не надо подходить без квалифицированных медиков».
За жизнь заводчанина медики боролись два дня, но мужчина скончался в реанимации. В профсоюзе машиностроителей начали свою проверку случая смерти на производстве. Впрочем, их не пускают на территорию завода. Председатель профсоюза Валерий ШЕРШЕНЮК считает, что администрация завода дала команду работникам нести до пострадавшего до проходной, чтобы эта травма не считалась производственной и можно было избежать наказания.
Закон предусматривает существенную помощь в подобных случаях, говорят юристы. В частности, на заводе должна работать специальная комиссия, которая изучила все обстоятельства случившегося. Свой вывод она посылает в Фонд страхования несчастных случаев на производствах. А те, в свою очередь, должны выплатить семье 100 прожиточных минимумов, а это около 160 000 гривен. Также, по внутреннему договору, семья имеет право получить 5-летний заработок кормильца. Брат погибшего обратился в суд. Если правоохранители докажут вину сотрудников завода, которые несвоевременно вызвали скорую, им грозит до двух лет тюрьмы.

Врез:
По словам брата погибшего, на похороны завод выделил 2000 гривен от профсоюза

Фото: Почему не пропустили «скорую»? Брат погибшего заводчанина готов судиться с заводом, который не оказал своевременную помощь
Наталия Гончарук, «Панорама» №35

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