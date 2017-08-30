Смерть под колесами троллейбуса в Сумах: суд вызвал свидетелей

В Заречном суде Сум рассматривается дело против трех человек, которых обвиняют в том, что они прямо или косвенно были виноваты в смерти 17-летней студентки под колесами троллейбуса в начале 2016 года. Судят двух сотрудников КП «Электроавтотранс» и сотрудника управления капитального строительства и дорожного хозяйства.

4 сентября рассмотрение отложено для вызова свидетелей. Следующее судебное заседание состоится в 9:30 22 сентября, — сообщает пресс-служба Заречного районного суда.

Напомним, авария произошла 9 февраля прошлого года. В ходе следствия было установлено, что водитель управлял технически исправным троллейбусом и при посадке пассажиров пренебрег правилами дорожного движения, мерами безопасности и начал движение транспорта с полностью закрытыми дверями. Из-за этого в троллейбусе сработала «функция реверса», при которой дверь автоматически открылись и девушка выпала из троллейбуса.