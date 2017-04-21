Панорама / сумы / новости / события / комментарии
29.05 Понедельник

Смерть под колесами троллейбуса в Сумах: суд идет (видео)

Сегодня, 14:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Смерть под колесами троллейбуса в Сумах: суд идет (видео)

В Заречном суде Г. Сумы продолжили рассмотрение уголовного производства против трех человек, которых обвиняют в том, что они прямо или косвенно были виноваты в смерти 17-летней студентки под колесами троллейбуса в начале 2016 года, — говорится в сюжете UA Суми.

«Видел, единственное, что пассажиры выходили из троллейбуса», — начал доклад водитель маршрутки под №18 Иван Сивакозов. Он в то время двигался в сторону улицы Харьковской.
Его в суд вызвала сторона обвинения. Человек отвечал на вопросы, видел в тот день и или останавливался он на той остановке и была общем там остановка. Иван Сивакозов не уверен, что она была. А сам он там останавливался, потому что работал в режиме маршрутного такси.
Свои лица обвиняемые показывать запретили. Это — водитель троллейбуса, начальник службы движения и руководитель техотдела управления капитального строительства. После допроса же этого свидетеля — судья определял порядок следующих заседаний.
«По остальным эпизодам — так имеющиеся свидетели, по эпизоду ДТП свидетелей не имеет», — сообщил прокурор Виталий Шаповал.
«Есть свидетели, которые были допрошены в ходе судебного расследования. Около 15 человек. Из этих 15 человек — мы допросили шестерых », — добавил адвокат Вячеслав Осмоловский.
Сколько вызывать еще — стороны будут определяться по ходу судебного разбирательства.
Следующее судебное заседание по делу запланировано на 14 июня на 13.30. Тогда будут слушать еще одного свидетеля — водителя маршрутки, который ехал в то время.
Напомним, авария произошла 9 февраля прошлого года. Тогда на проспекте М. Лушпы, напротив ТРЦ «Лавина», под колесом троллейбуса погибла 17-летняя девушка.
Как указано в материалах дела, в ходе следствия выяснили, что водитель управлял технически исправным троллейбусом, но при посадке пассажиров пренебрег правилами дорожного движения и начал движение с не полностью закрытыми дверями. Из-за чего сработала функция реверса — двери автоматически открылись и девушка выпала из троллейбуса. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Работницы «Электроавтотрансу» максимально, по статье служебный подлог, грозит до 3-х ограничение свободы — она, по версии прокуратуры, без соответствующего согласованного проекта внесла ложные сведения о введении остановки до официального документа, достоверно зная, что она не является обустроенной.
А работнику управления капитального строительства за нарушение норм и стандартов подозрение вручили за того, что он не проверил законность наличия в этом месте остановки. Вместе с этим, подозреваемый подписал акт выполненных работ КП «Дорремстрой» по уборке дорог в феврале 2016 года, тем самым подтвердив фактическое выполнение работ. Максимально ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напечатать Письмо автору Просмотров 63 Комментариев 0

читайте также
Гулять так гулять! Пьяное ДТП в Сумах (фото) 2 фото
Гулять так гулять! Пьяное ДТП в Сумах (фото)
21.04.2017, 11:13 Новость
Панорама Панорама 21.04.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 594 Комментариев 0
В Сумах автомобиль врезался в электроопору
В Сумах автомобиль врезался в электроопору
20.04.2017, 11:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 20.04.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 287 Комментариев 0
В детсадах Сум снова тепло
В детсадах Сум снова тепло
19.04.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 19.04.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 57 Комментариев 0
Кадры Сумщины: выборы в суде
Кадры Сумщины: выборы в суде
18.04.2017, 12:05 Новость
Панорама Панорама 18.04.2017, 12:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 265 Комментариев 0
В Сумах ночью отключат Тополянский водозабор
В Сумах ночью отключат Тополянский водозабор
22.02.2017, 15:50 Новость
Панорама Панорама 22.02.2017, 15:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 66 Комментариев 0
В Сумах пригородная маршрутка попала в ДТП (фото) 3 фото
В Сумах пригородная маршрутка попала в ДТП (фото)
20.02.2017, 14:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 20.02.2017, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 493 Комментариев 0
«Пороблено» в Сумах (фото) 2 фото
«Пороблено» в Сумах (фото)
17.02.2017, 11:47 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.02.2017, 11:47 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 599 Комментариев 0
В Сумах запланирована темная пятница
В Сумах запланирована темная пятница
17.02.2017, 07:07 Новость
Панорама Панорама 17.02.2017, 07:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 148 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Завод за год
24.05.2017, 10:29
admin adminych admin adminych 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 701 Комментариев 0
«НИКМАС»: престижная работа и карьерная перспектива
23.05.2017, 13:09
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 85 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 573 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к запрету российских социальных сетей и поисковых ресурсов (одноклассники, вконтакте, яндекс и мейл.ру)
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 94 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 76 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 77 Комментариев 1
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 202 Комментариев 0
последние комментарии
proizvoditel к материалу
Очищение крови ― путь к омоложению
Омолодиться можно и нужно с помощью энергии пчелы: http://contragent.kh.ua/index.php/2-uncategorised/123-nastojka-lichinok-voskovoj-moli
Вчера, 15:44
proizvoditel к материалу
Сравнение фильтров очистки воды: механические, электромагнитные и сорбент фильтры
Фильтр сетчатый дренажный жидкостной СДЖ-100: http://nefteprom.com.ua/catalog/neftebaza/sdg-detail
Вчера, 15:42
proizvoditel к материалу
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
Хорошая статья! Очень надежные выключатели серии ВА: ВА59-35-340010 http://contragent.com.ua/produktsiya/rele/item/vyklyuchatel-avtomaticheskij-va59-35-340010
Вчера, 15:35
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII