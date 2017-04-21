Смерть под колесами троллейбуса в Сумах: суд идет (видео)

В Заречном суде Г. Сумы продолжили рассмотрение уголовного производства против трех человек, которых обвиняют в том, что они прямо или косвенно были виноваты в смерти 17-летней студентки под колесами троллейбуса в начале 2016 года, — говорится в сюжете UA Суми.



«Видел, единственное, что пассажиры выходили из троллейбуса», — начал доклад водитель маршрутки под №18 Иван Сивакозов. Он в то время двигался в сторону улицы Харьковской.

Его в суд вызвала сторона обвинения. Человек отвечал на вопросы, видел в тот день и или останавливался он на той остановке и была общем там остановка. Иван Сивакозов не уверен, что она была. А сам он там останавливался, потому что работал в режиме маршрутного такси.

Свои лица обвиняемые показывать запретили. Это — водитель троллейбуса, начальник службы движения и руководитель техотдела управления капитального строительства. После допроса же этого свидетеля — судья определял порядок следующих заседаний.

«По остальным эпизодам — так имеющиеся свидетели, по эпизоду ДТП свидетелей не имеет», — сообщил прокурор Виталий Шаповал.

«Есть свидетели, которые были допрошены в ходе судебного расследования. Около 15 человек. Из этих 15 человек — мы допросили шестерых », — добавил адвокат Вячеслав Осмоловский.

Сколько вызывать еще — стороны будут определяться по ходу судебного разбирательства.

Следующее судебное заседание по делу запланировано на 14 июня на 13.30. Тогда будут слушать еще одного свидетеля — водителя маршрутки, который ехал в то время.

Напомним, авария произошла 9 февраля прошлого года. Тогда на проспекте М. Лушпы, напротив ТРЦ «Лавина», под колесом троллейбуса погибла 17-летняя девушка.

Как указано в материалах дела, в ходе следствия выяснили, что водитель управлял технически исправным троллейбусом, но при посадке пассажиров пренебрег правилами дорожного движения и начал движение с не полностью закрытыми дверями. Из-за чего сработала функция реверса — двери автоматически открылись и девушка выпала из троллейбуса. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Работницы «Электроавтотрансу» максимально, по статье служебный подлог, грозит до 3-х ограничение свободы — она, по версии прокуратуры, без соответствующего согласованного проекта внесла ложные сведения о введении остановки до официального документа, достоверно зная, что она не является обустроенной.

А работнику управления капитального строительства за нарушение норм и стандартов подозрение вручили за того, что он не проверил законность наличия в этом месте остановки. Вместе с этим, подозреваемый подписал акт выполненных работ КП «Дорремстрой» по уборке дорог в феврале 2016 года, тем самым подтвердив фактическое выполнение работ. Максимально ему грозит до 5 лет лишения свободы.