26 декабря на ул. Выривской в Конотопе 34-летний житель района за рулем автомобиля ВАЗ 211040 совершил наезд на пешехода. В результате наезда 89-летний пенсионер, переходивший дорогу в неустановленном месте, умер на месте ДТП, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, с начала года на территории Сумской области произошло 465 ДТП с 57 погибшими.
Смерть под колесами на Сумщине
Сегодня, 10:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
26 декабря на ул. Выривской в Конотопе 34-летний житель района за рулем автомобиля ВАЗ 211040 совершил наезд на пешехода. В результате наезда 89-летний пенсионер, переходивший дорогу в неустановленном месте, умер на месте ДТП, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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