Смерть под колесами на Сумщине

26 декабря на ул. Выривской в Конотопе 34-летний житель района за рулем автомобиля ВАЗ 211040 совершил наезд на пешехода. В результате наезда 89-летний пенсионер, переходивший дорогу в неустановленном месте, умер на месте ДТП, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, с начала года на территории Сумской области произошло 465 ДТП с 57 погибшими.