Смерть под колесами: на Сумщине грузовик сбил подростка

На Сумщине полиция задержала водителя грузовика, который смертельно травмировал несовершеннолетнего и скрылся с места происшествия. Происшествие произошло в Глуховском районе. Погибшему парню 12 лет. В тот вечер он вместе с подружкой гулял по селу. Проезжающая мимо грузовик сбил его и двинулась дальше. Принятыми мерами уже через час водителя задержали полицейские группы быстрого реагирования Глуховского отдела полиции.

Вчера в 19.25 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в с.Полошкы водитель грузового автомобиля сбил несовершеннолетнего парня. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. Информация подтвердилась. Тело мальчика лежало на дороге. Рядом уже собрались местные жители. Единственным свидетелем трагедии была 14-летняя подружка погибшего. По словам девушки, правоохранители выяснили, что в тот вечер дети возвращались домой, когда сзади услышали грохот грузовика. Они отошли на обочину. Девочка стояла подальше, а парень ближе к дороге. Когда грузовик проехал, увидела его уже на земле.

«Личный состав отдела полиции был ориентирован на поиск водителя. Сразу был введен в действие план «Перехват». У нас не было детального описания автомобиля, поэтому из полученной информации мы предположили, что это может быть «КАМАЗ», — говорит Сергей Буханистий, заместитель начальника Глуховского отдела полиции. — Куда мог двигаться автомобиль мы также не знали. Вблизи была трасса «Москва-Киев», а также села. Поэтому полицейские отправились в направлении возможного следования «беглеца». Кое-где на дороге мы видели следы от протекторов шин авто, по ним ориентировались. Расспрашивали и местных жителей, которые могли видеть автомобиль ».

Оперативные мероприятия дали свой положительный результат. Более чем за 15 км от места происшествия, в селе Шевченково, полицейские увидели возле одного из домов автомобиль «КАМАЗ». По внешнему описанию он был очень похож на разыскиваемый. Водителю автомобиля 28 лет. Он пояснил, что действительно вечером проезжал село Полошки и даже видел детей, которые с фонариком в руках шли по обочине дороги. Но о том, что сбил мальчика, даже не догадывался. Пояснил, что не видел и не почувствовал момента столкновения, поэтому печальная новость оказалась для него полной неожиданностью.

Правдивые его слова или нет, выясняет следствие в трамках открытого уголовного производства по ст. 286 ч.2 «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего», — сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области