Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.10 Пятница

Смерть под колесами: на Сумщине грузовик сбил подростка

Сегодня, 14:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Смерть под колесами: на Сумщине грузовик сбил подростка

На Сумщине полиция задержала водителя грузовика, который смертельно травмировал несовершеннолетнего и скрылся с места происшествия. Происшествие произошло в Глуховском районе. Погибшему парню 12 лет. В тот вечер он вместе с подружкой гулял по селу. Проезжающая мимо грузовик сбил его и двинулась дальше. Принятыми мерами уже через час водителя задержали полицейские группы быстрого реагирования Глуховского отдела полиции.
Вчера в 19.25 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в с.Полошкы водитель грузового автомобиля сбил несовершеннолетнего парня. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. Информация подтвердилась. Тело мальчика лежало на дороге. Рядом уже собрались местные жители. Единственным свидетелем трагедии была 14-летняя подружка погибшего. По словам девушки, правоохранители выяснили, что в тот вечер дети возвращались домой, когда сзади услышали грохот грузовика. Они отошли на обочину. Девочка стояла подальше, а парень ближе к дороге. Когда грузовик проехал, увидела его уже на земле.
«Личный состав отдела полиции был ориентирован на поиск водителя. Сразу был введен в действие план «Перехват». У нас не было детального описания автомобиля, поэтому из полученной информации мы предположили, что это может быть «КАМАЗ», — говорит Сергей Буханистий, заместитель начальника Глуховского отдела полиции. — Куда мог двигаться автомобиль мы также не знали. Вблизи была трасса «Москва-Киев», а также села. Поэтому полицейские отправились в направлении возможного следования «беглеца». Кое-где на дороге мы видели следы от протекторов шин авто, по ним ориентировались. Расспрашивали и местных жителей, которые могли видеть автомобиль ».
Оперативные мероприятия дали свой положительный результат. Более чем за 15 км от места происшествия, в селе Шевченково, полицейские увидели возле одного из домов автомобиль «КАМАЗ». По внешнему описанию он был очень похож на разыскиваемый. Водителю автомобиля 28 лет. Он пояснил, что действительно вечером проезжал село Полошки и даже видел детей, которые с фонариком в руках шли по обочине дороги. Но о том, что сбил мальчика, даже не догадывался. Пояснил, что не видел и не почувствовал момента столкновения, поэтому печальная новость оказалась для него полной неожиданностью.
Правдивые его слова или нет, выясняет следствие в трамках открытого уголовного производства по ст. 286 ч.2 «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего», — сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области

Напечатать Письмо автору Просмотров 406 Комментариев 0

читайте также
Под Сумами загорелся автомобиль
Под Сумами загорелся автомобиль
28.08.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 235 Комментариев 0
На Сумщине девушка упала с моста на землю
На Сумщине девушка упала с моста на землю
23.08.2017, 14:46 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.08.2017, 14:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 532 Комментариев 0
До больницы еще довезли: ДТП на Сумщине
До больницы еще довезли: ДТП на Сумщине
23.08.2017, 08:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.08.2017, 08:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 195 Комментариев 0
На Сумщине семейный отдых закончился в больнице (фото) 2 фото
На Сумщине семейный отдых закончился в больнице (фото)
22.08.2017, 15:20 Новость
Панорама Панорама 22.08.2017, 15:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 160 Комментариев 0
На Сумщине мужчина упал с крыши
На Сумщине мужчина упал с крыши
22.08.2017, 14:39 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.08.2017, 14:39 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 207 Комментариев 0
На Сумщине из-за собаки пострадала беременная
На Сумщине из-за собаки пострадала беременная
22.08.2017, 07:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.08.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 367 Комментариев 0
Попутное столкновение на Сумщине
Попутное столкновение на Сумщине
21.08.2017, 14:43 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.08.2017, 14:43 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 292 Комментариев 0
На Сумщине за день повесились трое
На Сумщине за день повесились трое
23.06.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 487 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Решили купить кровать — выберите стилистическое оформление
Сегодня, 15:44
admin adminych admin adminych Сегодня, 15:44 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Концерн «НИКМАС» собирает команду
18.10.2017, 13:53
admin adminych admin adminych 18.10.2017, 13:53 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Позитивні наслідки децентралізації: Миколаївська селищна рада отримає 2,5 млн. гривень
17.10.2017, 14:09
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 14:09 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 211 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 508 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете начало отопительного сезона в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
BRISTOL Comfort House — отличный вариант купить двухкомнатную квартиру в Голосеевском районе
17.10.2017, 16:05
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
БАРАНЫ делали медицинскую "реформу". Народ, НЕЛЬЗЯ ВОРОВ и МАРОДЁРОВ выбирать у власть (тем более бывших членов ШАЙКИ Януковича), иначе они ОТБЕРУТ ...
Сегодня, 23:44
Петро Васильович к материалу
Сумские депутаты не согласовали инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго»
За Ксюшу проголосуют все, кто смотрит Дом-2. А это большая половина лектората Навального. Ксюша - проект кремля.
Сегодня, 08:07
Александр Богданов к материалу
Сумские депутаты не согласовали инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго»
Собчак вроде как против всех, но свои голоса если что отдаст Новальному, а это уже за определенную личность и своя ...
Вчера, 22:44
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII