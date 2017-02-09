Смерть в огне на Сумщине (фото)

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 63-летний владелец дома. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара — неосторожность при курении хозяина.

Возгорание деревянного жилого дома на ул. Шевченко в с. Ямное Великописаревского района случилось 6 апреля. Преодолев расстояние в 10 км, пожарные прибыли на вызов. При проведении разведки на полу комнаты, где находился очаг горения, было обнаружено обгоревшее тело человека. Тушение осложняло загроможденый подъезд к зданию. Существовала угроза опрокидывания огня на рядом расположеный гараж соседей. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию пожара автоцистерну пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находилась на расстоянии 1,5 км.

В 14:52 пожарные локализовали возгорание и предотвратили опасность от соседних зданий, в 16:45 — ликвидировали пожар. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Сумской области