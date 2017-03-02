Панорама / сумы / новости / события / комментарии
16.05 Вторник

Смерть на дороге: украинский рекорд в Европе (инфографика)

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Смерть на дороге: украинский рекорд в Европе (инфографика)

Смертность на дорогах в Украине остается самой высокой среди всех стран Европы.
Об этом сообщил начальник управления оказания медицинской помощи взрослым Минздрава Украины Андрей Гаврилюк во время пресс-конференции, посвященной Неделе безопасности дорожного движения, информирует «Слово и Дело».
По данным Департамента медицинской помощи Минздрава, с 2011 по 2016 год в Украине зарегистрировано около 170 тысяч ДТП с пострадавшими, в которых погибли 26,5 тыс. человек и 209 тыс. были травмированы.
ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй – среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. Более 43% погибших являются пешеходами и велосипедистами.
Там подcчитали, что ДТП с тяжелыми последствиями в Украине происходит из-за превышения водителями скорости (39% случаев), необустроенности пешеходных переходов (38%), нарушения правил пересечения перекрестка (30%), а также управления автотранспортом в нетрезвом состоянии.
В то же время, по данным управления безопасности дорожного движения МВД Украины, за последние годы уровень смертности вследствие ДТП снизился.

В МВД приводят такие цифры: в 2014 году в стране произошло 30,68 тыс. дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в 2015-м – 26,19 тыс., в 2016-м – 25,49, а за первые три месяца 2017 года – почти 5,47 тыс.
Смертность на дорогах, согласно данным правоохранителей, также постепенно снижается (в масштабах года). Так, в 2014 года на дорогах страны погибли 4,83 тыс. человек, в 2015-м – 4,48 тыс., еще через год – чуть более 4 тыс. С января по март 2017 года включительно смертность на дорогах Украины достигла 702 человек.
Согласно данным Всемирного банка, потери украинской экономики от дорожно-транспортного травматизма ежегодно достигают 4,5 млрд долларов (по расчетам за 2014 год).
Напомним, ранее Владимир Гройсман озвучил статистику смертности в ДТП на украинских дорогах. Назвав цифры ужасающими, он пообещал инициировать законодательные изменения, которые бы могли уменьшить статистику смертности на дорогах.

Напечатать Письмо автору Просмотров 93 Комментариев 0

читайте также
Коммуналка в разных странах: сколько платят (инфографика)
Коммуналка в разных странах: сколько платят (инфографика)
02.03.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 02.03.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 444 Комментариев 2
«Оскар-2017″: победители и рекордсмены (инфографика)
«Оскар-2017″: победители и рекордсмены (инфографика)
01.03.2017, 12:28 Новость
Панорама Панорама 01.03.2017, 12:28 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 156 Комментариев 0
Великий пост 2017 (инфографика)
Великий пост 2017 (инфографика)
27.02.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 27.02.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 248 Комментариев 0
Обстрелянное перемирие: месяц в зоне АТО (инфографика)
Обстрелянное перемирие: месяц в зоне АТО (инфографика)
23.02.2017, 16:04 Новость
Панорама Панорама 23.02.2017, 16:04 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 61 Комментариев 1
Румынское правительство под давлением народа капитулировало
Румынское правительство под давлением народа капитулировало
23.02.2017, 07:42 Новость
Панорама Панорама 23.02.2017, 07:42 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 176 Комментариев 0
Годовщина расстрела Майдана в цифрах (инфографика)
Годовщина расстрела Майдана в цифрах (инфографика)
22.02.2017, 17:06 Новость
Панорама Панорама 22.02.2017, 17:06 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 82 Комментариев 0
«Конец света» в Украине (инфографика)
«Конец света» в Украине (инфографика)
15.02.2017, 12:19 Новость
Панорама Панорама 15.02.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 594 Комментариев 6
Трампология в действии
Трампология в действии
14.02.2017, 12:26 Новость
Панорама Панорама 14.02.2017, 12:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 129 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
31 травня у Сумах відбудеться семінар «Секрети перевірок трудового законодавства»
Сегодня, 17:37
admin adminych admin adminych Сегодня, 17:37 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 539 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к запрету российских социальных сетей и поисковых ресурсов (одноклассники, вконтакте, яндекс и мейл.ру)
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Как купить недорогой смартфон?
Вчера, 17:51
admin adminych admin adminych Вчера, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
Вчера, 16:53
admin adminych admin adminych Вчера, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 141 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 75 Комментариев 0
последние комментарии
Федор Цурков к материалу
Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха
Хорошая статья, правильно обустроить рабочее место - гарантировано качественная работа сотрудника.
08.05.2017, 19:42
Ирина Попова к материалу
Интерьер в стиле поп-арт
Ярко и стильно - интересный вариант
08.05.2017, 19:37
Сергей Федоров к материалу
Выборы на Сумщине: лидеры определены
Банда потрошенко-яйценюковского ВОРЬЯ у власти готовится к ВЫБОРАМ, укрупняя участки для облегчения их ФАЛЬСИФИКАЦИИ. А баранам-садомазохистам (видящим РЕАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ), вешают ...
03.05.2017, 22:23
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII