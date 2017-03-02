Смерть на дороге: украинский рекорд в Европе (инфографика)

Смертность на дорогах в Украине остается самой высокой среди всех стран Европы.

Об этом сообщил начальник управления оказания медицинской помощи взрослым Минздрава Украины Андрей Гаврилюк во время пресс-конференции, посвященной Неделе безопасности дорожного движения, информирует «Слово и Дело».

По данным Департамента медицинской помощи Минздрава, с 2011 по 2016 год в Украине зарегистрировано около 170 тысяч ДТП с пострадавшими, в которых погибли 26,5 тыс. человек и 209 тыс. были травмированы.

ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй – среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. Более 43% погибших являются пешеходами и велосипедистами.

Там подcчитали, что ДТП с тяжелыми последствиями в Украине происходит из-за превышения водителями скорости (39% случаев), необустроенности пешеходных переходов (38%), нарушения правил пересечения перекрестка (30%), а также управления автотранспортом в нетрезвом состоянии.

В то же время, по данным управления безопасности дорожного движения МВД Украины, за последние годы уровень смертности вследствие ДТП снизился.

В МВД приводят такие цифры: в 2014 году в стране произошло 30,68 тыс. дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в 2015-м – 26,19 тыс., в 2016-м – 25,49, а за первые три месяца 2017 года – почти 5,47 тыс.

Смертность на дорогах, согласно данным правоохранителей, также постепенно снижается (в масштабах года). Так, в 2014 года на дорогах страны погибли 4,83 тыс. человек, в 2015-м – 4,48 тыс., еще через год – чуть более 4 тыс. С января по март 2017 года включительно смертность на дорогах Украины достигла 702 человек.

Согласно данным Всемирного банка, потери украинской экономики от дорожно-транспортного травматизма ежегодно достигают 4,5 млрд долларов (по расчетам за 2014 год).

Напомним, ранее Владимир Гройсман озвучил статистику смертности в ДТП на украинских дорогах. Назвав цифры ужасающими, он пообещал инициировать законодательные изменения, которые бы могли уменьшить статистику смертности на дорогах.