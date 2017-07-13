Смерть в колодце на Сумщине

7 августа в Сумском районе 36-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, утопившись в колодце. Как сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, он находился в розыске с 12 июля. При жизни неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

По данным полиции, по состоянию на 7 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 175 человек (в прошлом году на эту же дату – 188).