7 августа в Сумском районе 36-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, утопившись в колодце. Как сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, он находился в розыске с 12 июля. При жизни неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
По данным полиции, по состоянию на 7 августа на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 175 человек (в прошлом году на эту же дату – 188).
Смерть в колодце на Сумщине
Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
7 августа в Сумском районе 36-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, утопившись в колодце. Как сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, он находился в розыске с 12 июля. При жизни неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
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