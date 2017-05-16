Случай с интернатом в Сумах

Новое коммунальное предприятие пока имеет только название, общежитие и назначенного без конкурса директора. Постройка общежития обошлась почти в 50 млн грн. Примерно столько же может быть потрачено на содержание интерната-лицея в ближайшие годы.

В конце мая 2017 года состоялось торжественное открытие общежития областного лицея-интерната спортивного профиля «Барса». Общежитие со скандалами и проволочками строилось четыре года. На открытие пригласили именитых гостей — народных депутатов, известных спортсменов, руководителей федераций футбола и биатлона. Все они в своих выступлениях не сомневались в том, что лицей-интернат станет для юных спортсменов ступенькой к высотам спортивного мастерства.

Но пафосное открытие и бравурные рапорты чиновников не могут скрыть тот факт, что лицей-интернат, который должен начать свою работу уже 1 сентября, в настоящий момент не имеет практически ничего — только название, общежитие и директора. Им стал для многих крайне неожиданно депутат горсовета из Ахтырки, боксер Федор КИСЕЛАР.

В первый год работы, по словам чиновников, здесь будут заниматься футболисты и биатлонисты. Но даже тренеров по этим видам спорта в интернате пока нет. А какой родитель отдаст своего ребенка в спортивное заведение, которое пока не готово обеспечить детям полноценных условий для учебы и занятий спортом? Впрочем, начальник областного управления по делам молодежи и спорта Дмитрий ЛАНТУШЕНКО уверяет, что все проблемы будут решены и интернат заработает, как и обещали, с начала нового учебного года. Не сомневается чиновник и в том, что такой интернат жизненно необходим области для воспитания новых спортивных звезд. Для того чтобы узнать все подробно, мы пообщались с Дмитрием Лантушенко и задали ему все интересующие нас вопросы.

R: Как это все правильно называется?

Дмитрий Лантушенко: Коммунальное предприятие Сумского областного совета «Лицей-интернат спортивного профиля «Барса»". Сразу хочу уточнить — ДЮСШ, или, как мы его называем, футбольный центр «Барса», и лицей-интернат «Барса» — абсолютно разные структуры, два разных юридических лица. А то многие путаются.

R: Цель создания лицея-интерната?

Д.Л.: На сегодняшний день, по нашим подсчетам, мы теряем каждый год от 100 до 150 лучших спортсменов Сумской области, которые, тренируясь в наших ДЮСШ, завоевывая призовые места, вынуждены затем выезжать в другие области, чтобы повышать свое спортивное мастерство. Потому что у нас нет условий для того, чтобы они дальше развивались и выходили на новый уровень. А в других областях Украины есть такие условия, есть такие спортивные центры. И мы, вкладывая бюджетные деньги в развитие массового спорта, затем теряем лучших спортсменов. И появилась такая идея, чтобы всех лучших собрать в лицей-интернат спортивного профиля, где они будут жить в общежитии, учиться в школе и тренироваться два-три раза в день.

R: Что есть на сегодняшний день у лицея-интерната «Барса» — название и общежитие?

Д.Л.: Название, здание есть, общежитие сдано в эксплуатацию и торжественно открыто 29 мая. Там могут проживать 228 человек. Но в первый год мы планируем набрать около ста человек — потому что столкнулись с проблемой образовательного характера. Мощностей школы, которая есть рядом, № 19, не хватает, чтобы ввести туда сразу 228 спортсменов.

R: А школа № 3?

Д.Л.: Третья школа по логистике не подходит, очень далеко. Мы рассматриваем этот вариант в последующем, но пока приняли решение учить воспитанников лицея-интерната в школе № 19. Есть договор аренды, и они обеспечивают нам учебу на 100 человек. Если все будет успешно и мы решим проблему образования, то в следующем году будет набор 228 человек. Пока материально-техническая база — это конкретно общежитие. Планируется заключение договоров аренды спортивной инфраструктуры по разным видам спорта. Ну, например, футболисты будут заниматься, очевидно, на «Барсе», биатлонисты будут заниматься на биатлонной базе в Токарях.

По кандидатуре директора были большие дискуссии — рассматривались кандидатуры Михаила Ивановича ФОМЕНКО, главы городской федерации футбола Альберта МОЛГАМОВА. Но в итоге директором стал Федор КИСЕЛАР. Он боксер, депутат горсовета Ахтырки.

R: Почему он был назначен без конкурса?

Д.Л.: Согласно закона, конкурс проводить не нужно. Директор назначается приказом главы департамента образования области.

R: Какая сумма будет выделена до конца года интернату?

Д.Л.: До конца текущего года будет выделена сумма порядка 3,7 млн грн.

R: А в последующем во сколько будет обходиться содержание лицея-интерната?

Д.Л.: Тут самый главный момент, на который мы рассчитываем, — так как это образовательная структура — она будет входить в структуру департамента образования, — то мы надеемся на субвенцию из государственного бюджета. Это так называемая образовательная субвенция, которая дается на все учебные заведения из Киева по количеству детей. То есть мы рассчитываем, что частично это финансироваться будет не только из областного бюджета, но еще и из государственного. Что касается того, сколько нужно всего денег. Я думаю, что порядка где-то от 12 до 15 млн грн. Но это максимальная сумма, при условии того, что будут куплены два автобуса для перевозки детей, инвентарь новый, форма и т.д. Максимально — это такая сумма.

R: Есть уже штатное расписание?

Д.Л.: Штатное расписание есть типовое, согласно постановлению о лицее-интернате, утвержденное приказом Министерства образования. Значит, с 1 июня — четыре штатные единицы. Это директор, зам. директора по учебной части, главный бухгалтер и юрист. С первого сентября — 87,5 штатных единиц. Это при условии, что будет 100 детей. Сюда входят учителя, тренеры, медицинский и административный персонал здания, ответственный за энергетику, работники столовой и т.д.

R: Какие пропорции по видам спорта?

Д. Л.: По видам спорта была большая дискуссия была. Вообще, планировалось, что в лицее-интернате будут заниматься только футболисты, но, слава богу, приняли решение, что это нецелесообразно. Задача интерната — это подготовка самых талантливых спортсменов области, в том числе и города Сумы, для их участия в сборных командах страны. Ну, мы понимаем, что если там будет только футбол, то мы под такое здание 228 футболистов хороших не наберем. Тем более что у нас и биатлон олимпийские медали приносит, и в легкой атлетике есть участники Олимпийских игр. Поэтому на сегодняшний день — да, основа это футбол, где-то приблизительно 70-80 человек. Также гарантированно биатлон будет. И сейчас идет речь о легкой атлетике. Если футбол и биатлон дадут сто человек, то будут два этих вида спорта. Если не будут набираться дети по этим главным видам спорта, то мы будем набирать других — легкая атлетика будет, какие-то виды единоборств и так далее.

R: А вот такая ситуация — ну не набирается на 1 сентября сто человек. Может такое быть?

Д.Л.: Такого не может быть. У меня есть по каждой федерации список детей соответствующего возраста, а мы там собираемся открывать в первый год 8, 9, 10, 11 классы. Четыре возраста — в классе будет по 25 человек, и по каждому возрасту есть подпись главы федерации, печать, что в случае открытия интерната они готовы обеспечить наполнение. Но в интернат далеко не каждый из детей может попасть, даже если очень захочет, — надо пройти медицинскую комиссию, пройти соответствующий спортивный отбор — тут действительно должны оказаться лучшие спортсмены области.

R: А тренеры? Кто там будет работать? Например, футбольные все трудоустроены.

Д.Л.: Для этого есть федерации, которые берут на себя ответственность. У меня опять же есть список по федерациям — перечень тренеров и перечень детей.

R: Может быть, не нужно было называть интернат «Барса»?

Д.Л.: Может быть. Может, мы в перспективе к этому придем, чтобы выбрать другое название. Но вопрос в том, что вся техническая документация готовилась конкретно на «Барсу» и сдавали в эксплуатацию «Барсу». Депутаты захотят — переделают. Для меня не принципиально это все, главное, чтобы это все заработало.

R: Условия для занятий футболом и биатлоном? Аренда соответствующих спортивных сооружений?

Д.Л.: Своей базы у интерната пока нет. Объективно она и не нужна. У нас есть достаточное количество спортивных объектов, на которых можно заниматься. Например, на «Барсе» для 70-80 человек найдут, я думаю, время. Тем более что сейчас в перспективе строительство двух футбольных полей в следующем году. Для биатлонистов — 15 человек — хватит без проблем базы в Токарях. Для легкоатлетов — манеж и в перспективе «Авангард».

R: Будут ли строиться под интернат какие-то спортивные сооружения?

Д.Л.: Пока об этом речи не идет. Главная задача — запустить процесс, а там будет видно.

R: Восстановление детей и медицинский контроль — это ведь тоже очень важно.

Д.Л.: Медицинская часть — обязательно в типовом расписании предусмотрена. Закуплено уже оборудование, и в этом общежитии будут медики, которые будут восстанавливать и контролировать детей.

R: Когда начинается набор?

Д.Л.: Набор будет проходить с июня по август.

R: По районам никаких пропорций и разделений нет?

Д.Л.: Такого нет. Законодательно не ограничена пропорция, но мы сделаем акцент на районах. Потому что сумские дети и так тут могут заниматься. А вот талантам из Ахтырки, Ромен, Белополья, Кролевца нужно помогать.

R: А есть там юные спортсмены, которые способны на высокие достижения?

Д.Л.: Вопрос очень правильный. Но вопрос качества будущего спортсмена, особенно если мы говорим о футболе, — вещь относительная. Мы можем больше говорить об индивидуальных видах спорта — там виден результат. Время потом покажет, насколько качественно мы сработаем.

R: А было какое-то обсуждение с функционерами, тренерами, общественностью — нужно все это или нет?

Д.Л.: Есть даже протокол собрания. Собирали мы глав федераций, чиновников, глав администраций, и все подписались, что это нужно, все подписались за разноплановый интернат. Ну а вопрос способности федераций набирать детей — это, опять же, вопрос времени.

R: Я так понимаю — вы решаете организационные моменты. А теперь вопрос качества набора спортсменов и тренеров — за федерациями?

Д.Л.: Это уже да — федераций, потому что многие спортсмены, например, под какого-то тренера приходят.

R: А вот как родители могут отдать ребенка непонятно куда — на нынешний момент это выглядит именно так?

Д.Л.: Мне кажется, что, если провести хорошее открытие, сделать действительно рекламу и презентацию интерната и родители увидят условия, которых у них никогда не было — в С.-Будском там, Путивльском, Кролевецком районах, — они действительно захотят, чтобы их ребенок занимался спортом и получил при этом образование. Ребенок будет иметь все — питаться, спортом заниматься, обеспечен будет всем.

R: Не было бы более целесообразно отдать эти деньги на развитие массового спорта по районам?

Д.Л.: Есть два понятия — массовый спорт и спорт высших достижений. Вот мы чему всегда очень радуемся — когда есть медали. И с этим в нашей области была проблема — мы вбухивали деньги в массовый спорт, детки росли до определенного уровня и уезжали в интернаты Харькова, Днепра, Киева, Львова. Мы сейчас это звено оставляем у себя. Это общежитие стоило 50 миллионов — начали с 2013 года и вот только закончили. Это не какой-то там клуб, это действительно нужная вещь, и я думаю, что по объектам спортивной инфраструктуры мы сейчас очень сильно подтянемся.

R: Раз уж мы коснулись темы спортивной инфраструктуры, то, как у депутата горсовета, хочу поинтересоваться: что там с «Авангардом»?

Д.Л. : Выделено из городского бюджета 10 миллионов, плюс четыре государство добавило из Фонда регионального развития. Эти 14 миллионов Федорченко готов освоить — это полностью реконструкция футбольного поля — снять дренаж, переложить трубы. Поле там будет искусственное. Потом — реконструкция дорожек. Их будет четыре, там нельзя технически больше сделать. Потом реконструкция трибун, которые будут вмещать примерно 2,5 тысячи зрителей — навесы над трибунами будут. Трибуны будут с одной стороны, где основные, с другой стороны трибун уже не будет — там полностью все снесли. Это вот первый этап. Потом еще в перспективе реконструкция ледовой арены — хотят накрыть ее полностью. На месте второй трибуны построят легкоатлетический манеж небольшой. И возможно, отремонтировать площадку для мини-футбола, которая сейчас стоит убитая, и рядом разместить несколько тренажеров.

Мнение

Андрей Прохорович: «1 сентября нам всем может быть очень стыдно»

Анатолий Поляченко

Гораздо менее оптимистично настроен президент областной федерации футбола Андрей ПРОХОРОВИЧ. Хотя он тоже считает, что такой лицей-интернат нужен, но говорит, что много времени упущено и будет тяжело наверстать все до 1 сентября — по крайней мере то, что касается открытия именно футбольных классов.

А.П.: Такой интернат нужен области однозначно. Футбольный центр «Барса» — это, я считаю, в первую очередь социальный проект. Если здесь занимаются футболом 1000 человек, то в интернат должны попасть лучшие футбольные кадры области четырех возрастов — именно те, которые участвуют в чемпионате Украины ДЮФЛ в высшей лиге. Понятно, что в ФЦ «Барса» тренеры в силу того, что у них в группах занимается много детей, не могут дать должного внимания каждому футболисту. Но они могут рассмотреть юный талант, который потом должен переходить в лицей-интернат. Тут должно быть выше все по всем параметрам — и уровень мастерства, и футбола, и организации. У нас сейчас занимаются в «Барсе» ребята из Белополья, Лебедина. Наверное, лучше же, чтобы они жили и занимались в интернате. Но им же надо создать условия. И чтобы родители понимали, что если они туда отдадут детей, то у ребенка будет больше перспектив.

R: Это в идеале. А какая на сегодня ситуация?

А.П.: Первое — тренеры. В интернат будут отдавать тогда детей, когда будут знать, кто там тренеры. В чем будет проблема? Если мы берем сумских тренеров, то у нас есть вся информация, кто как работал, чего добился и игроков какого уровня воспитал. А воспитали многих хороших футболистов, в том числе и Премьер-лиги. Но для того чтобы хороших тренеров пригласить в спортивный интернат, им надо обеспечить прозрачные и нормальные условия контрактов. А так как сейчас — контракты на год, никто туда не пойдет. А ведь самое главное — это пригласить профессионалов. Четыре возраста — четыре тренера. Должны быть люди, которые уже достигли результатов, а четыре (там должны работать по два тренера на каждый возраст) должны быть молодыми, такими, которые хотят обучаться и в дальнейшем занять места главных тренеров. Это моя точка зрения. Но еще самое главное — должна быть методика и должен быть тренер-методист, который будет требовать выполнения этой методики. И эта же методика должна быть и в «Барсе», для того чтобы люди играли по одной схеме. В тренерах будет самая большая проблема изначально. Поэтому в первую очередь сейчас нужно набрать тренерский штаб и презентовать и рекламировать это всеми возможными способами.

R: А есть какое-то распределение игроков — сколько брать из Сум, сколько из районов?

А.П.: Тот устав, проект которого я видел, предусматривал 30 процентов футболистов «Барсы» и 70 процентов футболистов из районов. И ни одного футболиста из других областей. А мы думаем по-другому. Сюда приезжал Валерий ЗОЛОТУХИН, который отвечает в ФФУ за детско-юношескую футбольную лигу и раньше работал директором Броварского интерната-лицея. Он рассказал свое видение, мы несколько раз встречались с замгубернатора ПОДОПРИГОРОЙ, накидали им «дорожную карту». Это было еще в апреле. Так вот, я считаю, что на сегодняшний день, в той ситуации, в которой мы находимся, должен быть переходной период. Формироваться интернат должен, по моему мнению, следующим образом — 70 процентов, даже может и 80, игроков берем с ФЦ «Барса» и 20 или 30 из области. Потому что мы сегодня 70 процентов из области просто не наберем. Тем более что эти возрасты, которые будут в интернате, и «добыли» высшую лигу. Что ж мы, скажем семи ребятам из десяти — до свидания? Это в корне неправильно. У нас также есть в «Барсе» ребята-переселенцы, которые играют в основных составах. И от этих детей нельзя отказываться. Поэтому еще раз подчеркиваю: 70-80 процентов с ФЦ «Барса» и 20-30 процентов — это область и дети-переселенцы.

R: Насколько реально все успеть сделать к началу учебного года?

А.П.: Реально, если сегодня руководство интерната вместе с Сумским областным советом поддержит такое решение, какое предлагаем мы. Тогда мы успеваем все сделать и подготовиться к чемпионату Украины в высшей лиге, где будет играть лицей-интернат «Барса». А если мы этого не делаем — мы не получим ни одного тренера, мы не получим детей в интернате. Пусть основные игроки из ФЦ «Барса» переходят в интернат, а игроки второго состава продолжают совершенствовать мастерство в ФЦ «Барса». Если мы так не сделаем, то можем вернуться в те времена, когда сумская «Смена» встречалась с «Динамо» и пропускала по 20 мячей. Если мы хотим, чтобы над нами смеялась вся Украина, то можем к этому прийти. Интернат для того и делается, чтобы там играли лучшие, а не для галочки. Но пока же мы сегодня вообще не имеем структуры. Мы имеем название, общежитие и директора. Остается два месяца, и за это время сделать все будет трудно. Когда мы встречались в апреле у Подопригоры, мы говорили — директор должен быть еще вчера. Мы говорили — давайте срочно директора, срочно тренеров, и начинаем заниматься. Если бы сейчас были тренеры, они бы уже занимались комплектацией.

R: Начальник областного управления молодежи и спорта Дмитрий Лантушенко говорит, что именно федерации отвечают за наполнение интерната спортсменами и тренерами.

А.П.: Если бы все было сделано вовремя и именно по тому плану, какой предложили мы, мы бы отвечали. Мы сразу сказали, что иначе это будет полная профанация и очередная галочка. Мы сегодня открыли общежитие, пригласили президента ФФУ, других известных людей, засветились. Но придет 1 сентября, и скажут эти люди: «А что мы открывали? Чего мы туда приезжали?» И вот тогда будет очень нам всем стыдно.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №25