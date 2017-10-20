Сложный выбор на Сумщине

В Сумах дискутируют о выборах, а в новых ОТГ они идут полным ходом

На прошлой неделе в Сумах экс-глава секретариата (Администрации) президента Олег РЫБАЧУК вместе с соратниками агитировал за новый закон о парламентских выборах. Тем временем в новых объединённых громадах области не без скандалов готовятся к выборам.

Олег Рыбачук возглавлял секретариат президента Ющенко ещё в 2005-2006 гг., в нынешнюю властную команду не входит. «Мы считаем, что нужно менять правила нынешней политической игры, правила выборов в Верховную Раду, потому что нынешние доказали свою несостоятельность» — заявил он во время общения с сумскими журналистами. Команда г-на Рыбачука, объединенная в ГО «Центр UA», провела в областном центре дискуссию в поддержку одного из законопроектов, предусматривающих проведение будущих парламентских выборов по пропорциональной партийной системе с открытыми партийными списками. Эта система предусматривает, что все депутаты парламента будут избираться от партий, а место в общенациональном списке партий будут определять не лидеры партий, а сами граждане. Например, в Сумской области при такой системе будет 12 округов, в каждом из которых можно будет проголосовать как за партию, так и за понравившегося кандидата от партии. Место в партийном списке будет определяться общим количеством голосов проголосовавших за него избирателей. Законопроект также предусматривает снижение проходного барьера для партий с 5 до 3%, снятие с нардепов депутатской неприкосновенности и другие новшества. В дискуссии о необходимости принятия такого законопроекта приняли участие народные депутаты Александр СУГОНЯКО и Олег МЕДУНИЦА, заместитель главы облсовета Татьяна ГОЛОВКО и депутаты Сумского горсовета. Снятие депутатской неприкосновенности все участники дискуссии одобрили практически безоговорочно, а вот предлагаемые изменения были оценены неоднозначно. Тем не менее все согласились с тем, что нынешняя система выборов в парламент не отвечает современным потребностям общества.

Пока в Сумах дискутируют, в области в разгаре местные выборы. Как мы уже писали, 29 октября избиратели будут голосовать за глав и депутатов советов в девяти новых объединённых громадах области. Сейчас кандидаты ведут агитационную кампанию, которая, к сожалению, не обходится без скандалов, а эпицентр последних сосредоточился в Бурыни. Первый скандал разгорелся в конце сентября – тогда главу районного избиркома Павла МИСЕВРИНА обвинили в несправедливом определении границ избирательных округов, в результате чего выдвинувшая кандидатуру главы партия «Народный фронт» сменила его на Галину КОНЫК. Второй разгорелся на концерте певцов Виталия и Светланы БЕЛОНОЖКО, которые приехали в Бурынь с агитационным концертом в поддержку одного из кандидатов на должность главы Бурынской ОТГ, ныне депутата облсовета от ВО «Батьківщина» Виктора ЛАДУХИ. Оппоненты Ладухи попытались сорвать концерт, была задействована охрана и полиция. Кстати, именно против этого кандидата в социальных сетях и на некоторых областных сайтах размещаются откровенно компрометирующие материалы. Так что Бурынь ждут непростые выборы, а вероятность новых скандалов приближается к 100 %.

В остальных же громадах, по данным ОД «Опора», выборы пока проходят спокойно. Большинство кандидатов в депутаты новых ОТГ выдвинуто теми или иными партиями, многие самовыдвиженцы также имеют тот или иной партбилет в кармане. ТОП партий, выдвинувших всего кандидатов в области, выглядит так: первую тройку возглавляет ВО «Батьківщина», выдвинувшая 180 кандидатов, за ней идёт «Блок Петра Порошенко» со 142, замыкает её Аграрная партия, у которой 103 кандидата. Далее идут «Укроп» (111 кандидатов), «Самопомощь» (79 кандидатов), Радикальная партия (73 кандидата), и Рух Наливайченко «Справедливость» (65 кандидатов). Наиболее неожиданным в процессе выдвижения кандидатов в депутаты оказался успешный дебют Руха Наливайченко «Справедливость» — на Сумщине он находится в процессе формирования, тем не менее смог выдвинуть такое большое количество кандидатов. В целом в некоторых громадах на одно депутатское место претендуют по 11 кандидатов, так что выборы будут очень конкурентными.

Борьба за кресло руководителей новых громад также будет непростой- наиболее конкурентными они будут в Чернеччинской ОТГ Ахтырского района и Дубовязовской ОТГ Конотопского района — в обеих зарегистрировано по десять кандидатов. Непростыми будут выборы и в Верхней Сыроватке Сумского района — там ожесточённая борьба за власть продолжается уже два года, а в выборах принимают участие шесть кандидатов от разных политических сил и неформальных околополитических групп. А вот нынешнему мэру Тростянца Юрию БОВЕ волноваться не о чём — его кандидатура оказалась единственной на выборах главы Тростянецкой ОТГ. Кстати, это уникальный случай в области за последние пять лет. «Существенных нарушений на выборах мы пока не фиксируем, надеемся, что они пройдут в соответствии с законом», говорит представитель «Опоры» в Сумской области Ирина СТЕГНИЙ.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №43