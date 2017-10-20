Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.11 Вторник

Сложный выбор на Сумщине

Сегодня, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Сложный выбор на Сумщине

В Сумах дискутируют о выборах, а в новых ОТГ они идут полным ходом
На прошлой неделе в Сумах экс-глава секретариата (Администрации) президента Олег РЫБАЧУК вместе с соратниками агитировал за новый закон о парламентских выборах. Тем временем в новых объединённых громадах области не без скандалов готовятся к выборам.
Олег Рыбачук возглавлял секретариат президента Ющенко ещё в 2005-2006 гг., в нынешнюю властную команду не входит. «Мы считаем, что нужно менять правила нынешней политической игры, правила выборов в Верховную Раду, потому что нынешние доказали свою несостоятельность» — заявил он во время общения с сумскими журналистами. Команда г-на Рыбачука, объединенная в ГО «Центр UA», провела в областном центре дискуссию в поддержку одного из законопроектов, предусматривающих проведение будущих парламентских выборов по пропорциональной партийной системе с открытыми партийными списками. Эта система предусматривает, что все депутаты парламента будут избираться от партий, а место в общенациональном списке партий будут определять не лидеры партий, а сами граждане. Например, в Сумской области при такой системе будет 12 округов, в каждом из которых можно будет проголосовать как за партию, так и за понравившегося кандидата от партии. Место в партийном списке будет определяться общим количеством голосов проголосовавших за него избирателей. Законопроект также предусматривает снижение проходного барьера для партий с 5 до 3%, снятие с нардепов депутатской неприкосновенности и другие новшества. В дискуссии о необходимости принятия такого законопроекта приняли участие народные депутаты Александр СУГОНЯКО и Олег МЕДУНИЦА, заместитель главы облсовета Татьяна ГОЛОВКО и депутаты Сумского горсовета. Снятие депутатской неприкосновенности все участники дискуссии одобрили практически безоговорочно, а вот предлагаемые изменения были оценены неоднозначно. Тем не менее все согласились с тем, что нынешняя система выборов в парламент не отвечает современным потребностям общества.
Пока в Сумах дискутируют, в области в разгаре местные выборы. Как мы уже писали, 29 октября избиратели будут голосовать за глав и депутатов советов в девяти новых объединённых громадах области. Сейчас кандидаты ведут агитационную кампанию, которая, к сожалению, не обходится без скандалов, а эпицентр последних сосредоточился в Бурыни. Первый скандал разгорелся в конце сентября – тогда главу районного избиркома Павла МИСЕВРИНА обвинили в несправедливом определении границ избирательных округов, в результате чего выдвинувшая кандидатуру главы партия «Народный фронт» сменила его на Галину КОНЫК. Второй разгорелся на концерте певцов Виталия и Светланы БЕЛОНОЖКО, которые приехали в Бурынь с агитационным концертом в поддержку одного из кандидатов на должность главы Бурынской ОТГ, ныне депутата облсовета от ВО «Батьківщина» Виктора ЛАДУХИ. Оппоненты Ладухи попытались сорвать концерт, была задействована охрана и полиция. Кстати, именно против этого кандидата в социальных сетях и на некоторых областных сайтах размещаются откровенно компрометирующие материалы. Так что Бурынь ждут непростые выборы, а вероятность новых скандалов приближается к 100 %.
В остальных же громадах, по данным ОД «Опора», выборы пока проходят спокойно. Большинство кандидатов в депутаты новых ОТГ выдвинуто теми или иными партиями, многие самовыдвиженцы также имеют тот или иной партбилет в кармане. ТОП партий, выдвинувших всего кандидатов в области, выглядит так: первую тройку возглавляет ВО «Батьківщина», выдвинувшая 180 кандидатов, за ней идёт «Блок Петра Порошенко» со 142, замыкает её Аграрная партия, у которой 103 кандидата. Далее идут «Укроп» (111 кандидатов), «Самопомощь» (79 кандидатов), Радикальная партия (73 кандидата), и Рух Наливайченко «Справедливость» (65 кандидатов). Наиболее неожиданным в процессе выдвижения кандидатов в депутаты оказался успешный дебют Руха Наливайченко «Справедливость» — на Сумщине он находится в процессе формирования, тем не менее смог выдвинуть такое большое количество кандидатов. В целом в некоторых громадах на одно депутатское место претендуют по 11 кандидатов, так что выборы будут очень конкурентными.
Борьба за кресло руководителей новых громад также будет непростой- наиболее конкурентными они будут в Чернеччинской ОТГ Ахтырского района и Дубовязовской ОТГ Конотопского района — в обеих зарегистрировано по десять кандидатов. Непростыми будут выборы и в Верхней Сыроватке Сумского района — там ожесточённая борьба за власть продолжается уже два года, а в выборах принимают участие шесть кандидатов от разных политических сил и неформальных околополитических групп. А вот нынешнему мэру Тростянца Юрию БОВЕ волноваться не о чём — его кандидатура оказалась единственной на выборах главы Тростянецкой ОТГ. Кстати, это уникальный случай в области за последние пять лет. «Существенных нарушений на выборах мы пока не фиксируем, надеемся, что они пройдут в соответствии с законом», говорит представитель «Опоры» в Сумской области Ирина СТЕГНИЙ.
Сергей Бондаренко, «Панорама» №43

Напечатать Письмо автору Просмотров 121 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине продолжается ремонт дороги на Полтаву (фото) 3 фото
На Сумщине продолжается ремонт дороги на Полтаву (фото)
20.10.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 20.10.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 296 Комментариев 0
Депутаты и импичмент: как на Сумщине подставили облсовет (сканы)
Депутаты и импичмент: как на Сумщине подставили облсовет (сканы)
04.10.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 04.10.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 367 Комментариев 0
Скандал на Сумщине: как мэр с метлой прорывался к губернатору (фото) 4 фото
Скандал на Сумщине: как мэр с метлой прорывался к губернатору (фото)
15.09.2017, 14:26 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 15.09.2017, 14:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 1 050 Комментариев 1
В Сумском облсовете мигрируют депутаты
В Сумском облсовете мигрируют депутаты
15.09.2017, 13:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.09.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 154 Комментариев 0
Неожиданный результат: Сумщина возглавила рейтинг
Неожиданный результат: Сумщина возглавила рейтинг
15.09.2017, 09:16 Новость
Панорама Панорама 15.09.2017, 09:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 354 Комментариев 0
На Сумщине СБУ прекратила поставки наркотиков в колонию (фото) 3 фото
На Сумщине СБУ прекратила поставки наркотиков в колонию (фото)
15.09.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 15.09.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 178 Комментариев 0
В Ромнах ремонтируют дорогу (фотофакт) 6 фото
В Ромнах ремонтируют дорогу (фотофакт)
19.08.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 19.08.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 214 Комментариев 0
Сумской губернатор — лидер середняков
Сумской губернатор — лидер середняков
03.08.2017, 12:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.08.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 291 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Газета «Панорама» и Сумская областная филармония собирают «Дружнє коло»!
Сегодня, 12:30
admin adminych admin adminych Сегодня, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 5 Комментариев 0
В Сумах расширится производство АО «Технология»
02.11.2017, 14:30
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 439 Комментариев 0
Интернет-магазин домашнего текстиля в Сумах «Домашний стиль»
02.11.2017, 13:17
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 13:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 579 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
01.11.2017, 12:05
admin adminych admin adminych 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 1
последние комментарии
Семен Семенович к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...
04.11.2017, 00:21
Сергей Федоров к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК ибо его НЕ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРВОПРИЧИНА роста тарифов и цен. Почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ ...
02.11.2017, 20:32
Сергей Федоров к материалу
В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...
01.11.2017, 22:41
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII