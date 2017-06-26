В Слободе устроили депутатские разборки (видео)

Облили зеленкой депутатов и забросали яйцами их машину. Конфликт с участием депутатов Сумского облсовета произошел в селе Слобода Буринского района, сообщает ЮА: Сумы.

Восемь членов рабочей группы по земельным вопросам во главе с председателем бюджетной комиссии Сумского облсовета выехали проверить поля. «В это время подскакивают пять машин. Руководит ими, как я увидел, ну на 99%, руководит Ладуха депутат областного совета. Выскочили люди, начали наших людей обижать. Ну а ко мне подбежали, они знали, почему я говорю «руководит», потому что они прямым ходом подбежали ко мне, вылили мне в лицо «зеленку». На данный момент они заблокировали, это как террористы, как бы взяли в заложники часть наших людей, наш автобус областного совета », — рассказал по телефону председатель бюджетной комиссии Сумского облсовета Николай Березин.

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