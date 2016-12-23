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Следует сосредоточиться: гороскоп на 27 декабря

Сегодня, 06:23 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Следует сосредоточиться: гороскоп на 27 декабря

27 декабря 2016 года лучше не ставить перед собой каких-либо важных целей и задач. Сегодня будет преобладать очень легкомысленный эмоциональный настрой, который не даст возможности сосредоточиться.

Овен:
Овнам этот день следует провести в движении. Если вы позволите себе лениться накануне новогодних торжеств, в последние дни перед праздником вам придётся и завершать все дела по хозяйству, и в стремительном темпе покупать подарки для близких.

Телец:
Тельцы в этот день окажутся во власти грустных размышлений о своей судьбе. Подводя итоги уходящего года, вы увидите, что очень много не сделано. Прогнав прочь депрессию, уже сегодня вы составите план, как приблизиться к процветанию и успеху.

Близнецы:
Близнецов 27 декабря ожидает бесконечная череда знакомств и общения с самыми разными людьми. Вашими собеседниками сегодня станут и умудрённые сединами родственники, и новые жильцы, которые недавно поселились по соседству.

Рак:
Ракам сегодня навредит излишняя мнительность. Во время вечеринки вы будете пристально контролировать поведение любимого человека. Такое отношение вызовет гнев с его стороны, а вам придётся ещё долго оправдываться за свои поступки.

Лев:
Львы в этот день насладятся полным взаимопониманием со своими приятелями. При составлении плана новогодних мероприятий в вашей компании будут звучать шутки и смех. Итогом этого «собрания» станет шумная вечеринка, которая закончится значительно позже полуночи.

Дева:
Перед Девами 27 декабря 2016 г возникнет очень много соблазнов. Во время семейного торжества вы сначала нарушите свою предновогоднюю диету (попробуете пару калорийных лакомств и торт), а в конце вечеринки совершенно расслабитесь и позволите себе настоящее обжорство.

Весы:
Весам сегодня не захочется поддаваться всеобщей предновогодней суете. Пока все вокруг заняты подготовкой к празднику, вы предпочтете читать любимую книгу или болтать по телефону со своими многочисленными приятелями.

Скорпион:
Скорпионы 27 декабря 2016 будут очень непоследовательны в своих финансовых тратах. Во время похода в магазин вы сначала будете экономить буквально на всём, а в конце «шопинга» пойдёте и потратите все бережно отложенные средства на совершенно ненужные вещи.

Стрелец:
Стрельцам сегодня необходимо очень бережно отнестись к своей репутации. Если вы будете флиртовать со всеми подряд и не слишком серьёзно отнесётесь к выбору новых знакомых, окружающие станут считать, что вы очень ветреная и легкомысленная особа.

Козерог:
У Козерогов этот день останется в памяти как очень радостный и позитивный период. И общение с приятелями, и отношения с близкими членами своей семьи подарят вам бесконечное счастье и ощущение полного благополучия.

Водолей:
Всеми поступками Водолеев в этот день будут руководить романтические настроения. Если вы одиноки, сегодня вы имеете все шансы встретить свою судьбу. Если вы состоите в паре, сделайте всё зависящее от себя, чтобы подарить много радости своей второй половинке.

Рыбы:
Настроение Рыб в этот день сильно испортят скандалы с домочадцами. Попробуйте не принимать близко к сердцу всё, что вам говорят. Наберитесь терпения, не отвечайте негативом на негатив и абстрагируйтесь от услышанной критики.

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