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Следите за финансами: гороскоп на 16 января

Сегодня, 06:14 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Следите за финансами: гороскоп на 16 января

16 января 2017 года необходимо избрать рациональный и тщательно обдуманный подход к финансовым тратам. В целом в понедельник будет преобладать позитивный эмоциональный настрой, который всячески поспособствует росту внутренних сил и творческой энергии.

Овен:
Овнам 16 января придётся немало усилий потратить на восстановление мира в домашних стенах. Только устранив вспыхнувший этим утром конфликт, вы получите уверенность, что в предстоящие выходные крупные разногласия с близкими минуют вас стороной.

Телец:
Хорошо потрудившись в первой половине этого дня, Тельцы получат возможность пораньше вернуться с работы. Вечером вы организуете вместе с друзьями безбашенную вечеринку.

Близнецы:
Близнецы 16 января 2017 г получат уверенность, что смогли установить спокойствие на личном фронте. Однако уже события этого вечера докажут, что в ваших сердечных делах далеко не всё так благополучно, как вам бы хотелось.

Рак:
У Раков этот день пройдёт размеренно и спокойно. Прилежно выполнив все служебные дела, вы получите уверенность в том, что вы сможете нормально отдохнуть после работы.

Лев:
Львам сегодня очень навредит своё явно не рабочее настроение. Кое-как выполнив ряд текущих дел, вы захотите бежать прочь из офисных стен, но этот порыв будет вовремя пресечён гневной критикой вашего руководства.

Дева:
Девы в этот день смогут очень дальновидно распорядиться своим личным бюджетом. Деньги, которые вы отложите «про запас», в будущем сослужат вам хорошую службу, а потому пока на время забудьте про них.

Весы:
Весам 16 января 2017 будет присуща чрезмерная принципиальность. Во всех действиях, запланированных вами на сегодня, вы станете неукоснительно придерживаться надуманных правил, которые очень далеки от реальности.

Скорпион:
Скорпионам в этот день необходимо очень внимательно контролировать свой рацион. Сегодня для вас высок риск употребить в пищу продукт, способный вызвать несварение желудка, по вине которого вам придётся провести несколько дней в постели.

Стрелец:
Стрельцам сегодня суждено получить много приятных сюрпризов от близких друзей. Вечером кто-то из них организует весёлую вечеринку, во время которой вы сможете завязать интересное знакомство с симпатичной особой.

Козерог:
Козероги проведут сегодняшний день в подавленном настроении. Проблемы, возникшие на службе, не отпустят вас и в вечерние часы. Чтобы не портить выходные ни себе, ни своим родным, постарайтесь хотя бы на время забыть о работе.

Водолей:
Водолеям на сегодня необходимо полностью отказаться от рискованных финансовых схем. Проигнорировав этот прогноз, уже в самое ближайшее время вы можете полностью потерять часть своего имущества или все свои денежные накопления.

Рыбы:
Рыбам на этот день лучше наотрез отказаться от проявлений инициативы и на работе, и в личных делах. Сегодня ситуация будет складываться явно против вас, и вам не стоит расходовать силы, чтобы хоть как-то её исправить.

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