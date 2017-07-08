Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля

Сегодня звезды гороскопа советуют быть готовым к любым неожиданностям – уж слишком порывистый и непредсказуемый фон у этого дня. Впрочем, это не так уж и плохо: главное, помните, что любые ваши планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. С другой стороны, скучать сегодня точно не придется. Главное – стараться удержаться от конфликтов (к чему день будет активно склонять) и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения (и у себя, и у окружающих). Возможны сюрпризы и новые знакомства, в том числе романтические.

Овен

Сегодня ваша настойчивость и последовательность в действиях может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах. Правда, абстрактность мышления может обернуться и своей обратной стороной.

Телец

Проведите время с любимым человеком. Сегодня вы будете настроены на одну волну, ваши биоритмы будут совпадать, и у вас появится отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно — завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Близнецы

День сегодня благоприятствует очищению собственных мыслей, что является необходимым для ясного и четкого видения истинной цели. Возможно, вас посетит новая интересная идея или увлечение, а также появится тяга к овладению новыми знаниями, ни в коем случае не следует этому противиться.

Рак

В этот день вы в кругу даже малознакомых людей будете чувствовать себя как рыба в воде — ваша социальная активность бьет ключом. Звезды советуют не зацикливаться на своем привычном круге общения, и разнообразить его новыми знакомствами.

Лев

Этот день, принесёт вам возможность удачно реализовать свои планы. Есть возможность завести новые и полезные знакомства, которые в дальнейшем, могут просто перерасти в роман. Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали и не тратить время в пустых разговорах. Лучше сегодня сконцентрировать своё внимание на своём внутреннем мире, или просто разберитесь в себе.

Дева

Сегодня окружающие могут втянуть вас в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, вы даже почувствуете, что кто-то питается вашими эмоциями, или нарочно пытается вывести вас из себя и сделать из вас монстра. Звезды советуют вам в некомфортной ситуации просто уйти в сторону.

Весы

Удачный день, чтобы рискнуть и попытать счастья. Возможно, здесь пригодятся ваши творческие способности и помощь влиятельных друзей. Сегодня есть шанс поднять авторитет и найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми

Скорпион

Сегодня возможен успех в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.

Стрелец

Сегодня важно действовать согласно плану, чтобы запустить колесо успеха и осуществить задуманное на весь лунный месяц. В работе рекомендовано придерживаться правила «чтобы иметь прибыль, нужно вложить». Особо ценным сегодня считается проявление доброты. Также увеличивается вероятность встречи второй половинки, для тех, кто еще одинок.

Козерог

Сегодня лучше отложить серьезные дела, так как все ваши действия будут наталкиваться на препятствия. Зато день хорош для общения с друзьями и любимыми, для творчества и торговли.

Водолей

Сегодня у вас может появиться шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть — ваши логические размышления. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор.

Рыбы

Этот день подойдет для начала новых любовных отношений, предложений руки и сердца. Прекрасное время для романтического ужина. Возможны приятные и интересные знакомства. Хорошее время для наведения порядка в мыслях, делах и поступках, для торговли мелким оптом и предметами обихода.