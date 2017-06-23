Скотч и веревкой к дереву возле кладбища: воспитание на Сумщине (фото)

Пожилая женщина привязала малолетнего мальчика к дереву и угрожала поступить так же с его братом. По данному факту следователи Ахтырского отдела полиции начали уголовное производство. Как объяснила сама женщина, таким образом она помогала своей подруге воспитывать ее сыновей.

О том, что в сосновом лесу, напротив центрального кладбища, пожилая женщина привязала к дереву маленького мальчика, заклеила ему рот скотчем, а рядом с ними плачет другой ребенок, в полицию вечером сообщили двое грибников, которые проходили мимо.

Когда работники Ахтырского отдела полиции прибыли по вызову, заявители уже освободили ребенка. Рядом лежали веревки, которыми мальчик был привязан к дереву. Полицейские доставили всех участников события в участок для выяснения обстоятельств.

То, что услышали работники полиции, вызвало настоящий шок. Оказалось, что 7-летние дети — близнецы-братья, их и еще одного меньшую сестричку воспитывает 26-летняя мама-одиночка. Поскольку старшие мальчики очень непоседливые, она попросила свою старшую подругу провести с ними разъяснительную беседу, надеясь на то, что у 58-летней женщины, которая имеет определенный жизненный опыт, найдутся более проницательные для детей слова.

«Однако и решила поступить по-своему, и начала «воспитательный момент» с угроз, — говорит начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. — Прихватив из дома веревки и скотч, она отвела ребят за кладбище, привязала одного из них к дереву и заклеила рот скотчем, угрожая другому сделать то же самое. В это время недалеко проходили супруги грибники, которые отогнали «воспитательницу», и спасли детей ».

Как говорят работники полиции, которым пришлось опрашивать пожилую женщину, с ней довольно просто разговаривать: она считает, что ничего преступного или аморального не сделала, а ее поступок — лишь некий «урок». Сама же молодая мама утверждает, что не просила свою подругу вести куда-то детей и уж тем более столь пугать, речь шла лишь о беседе.

Сейчас с обоими братьями работает психолог. Мальчики благодаря своему «боевому» характера довольно быстро успокоились, однако какие последствия будет иметь такое «воспитание», покажет только время.

Что касается самой пожилой ахтирчанки следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы … малолетнего или … по двум или более лиц). Теперь горе- «учительнице» грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области