Скорбное бессилие в Сумах

Сумские власти не могут справиться с нелегальной торговлей

Сумские предприниматели требуют от властей ликвидировать незаконную торговлю, те кивают на недостаток полномочий и «крышу» со стороны коррумпированных прокуроров и полиции.

«Незаконная торговля убивает легальный малый или средний бизнес», — таким был один из основных месседжей круглого стола, организованного Коалицией малого и среднего бизнеса Сумщины 23 мая. Путь к «убийству» прост до невозможности — нелегальные торговцы, которых становится все больше, составляют реальную конкуренцию честным предпринимателям, которые платят налоги и возросшую минимальную зарплату работникам. В итоге предприниматели вынуждены либо окончательно закрывать бизнес, либо также переводить его на нелегальный режим. Страдают от незаконной конкуренции как продавцы товаров, так и те, кто предоставляет услуги. В итоге местные бюджеты получают все меньше налогов, а значит, местные власти могут решать меньше проблем громад, а центральный бюджет вынужден финансировать пособия по безработице уволенных работников и часто самих предпринимателей.

При словосочетании «нелегальная торговля» у многих возникает образ бабушек, которые выносят на продажу семечки или зелень, выращенную на собственном огороде. Однако на самом деле это далеко не так – стоит только выйти на ул. Набережную реки Стрелки в Сумах, где нелегальные торговцы во временных палатках продают множество продуктов питания и промтовары. По словам предпринимателей, во многих районах области нелегальные торговцы доводят до банкротства многие магазины — там незаконное предпринимательство в форме выездной торговли с машин поставлено на широкую ногу, особенно дешёвым алкоголем.

Заместитель сумского мэра Ольга ВОЛОШИНА в ответ заявила, что рейды против незаконных торговцев проводятся, но реально поделать с ними ничего нельзя. Протоколы о мелких административных штрафах они игнорируют – как правило, хозяева таких торговцев «нанимают на работу» переселенцев с Донбасса, у которых формально нет ни имущества, ни средств для выплаты штрафов, ни даже постоянного места проживания и регистрации. Всего борьбой с нелегальной торговлей в Сумах занимаются два полицейских, остальные заняты более важными делами. «Если честно, у меня сложилось впечатление, что у нелегальных торговцев есть хорошая крыша в виде «правоохранителей»», — заявила Ольга Волошина, уточнив, что конкретных фамилий «крышевателей» она не знает.

Представители фискальной службы, которые также принимали участие в круглом столе, заявили, что, согласно ныне действующему законодательству, вообще контролировать незаконное предпринимательство и торговлю не могут.

Тем не менее городские власти намерены продолжать бороться с нелегалами, причём используя конфискацию принадлежащего им товара. По мнению Ольги Волошиной, провести её через суды будет непросто, у нелегальных хозяев этого бизнеса хорошие адвокаты. В городскую комиссию по борьбе с незаконной торговлей уже даже включили представителей «Правого сектора». Особое внимание будет уделено очистке от нелегальных торговцев ул. Набережная р. Стрелки и других улиц, прилегающих к Центральному рынку.

Кроме малоинтенсивной борьбы с незаконными торговцами, сумские власти вполне в европейском духе предложили им альтернативу – торговать на рыночных местах, которые оплачиваются за счёт городского бюджета. Пока неясно, сработает ли она, да и с точки зрения других торгующих на рынке её реализация будет не совсем справедливой. Ещё одна инициатива властей — помочь фермерам близлежащих к Сумам районов, которые торгуют во дворах многоэтажек в спальных районах, открыть в городе небольшие магазинчики. Правда, формат и сроки реализации такой инициативы пока неясны.

Окончательно и бесповоротно решить проблему нелегальной торговли, по мнению предпринимателей, может только внесение изменений в законодательство. Председатель Коалиции малого и среднего бизнеса Светлана Иченская пообещала обратиться с подобными предложениями к народным депутатам от Сум Александру Сугоняко и Олегу Медунице. «Готов поддерживать все разумные инициативы предпринимателей с тем, чтобы малый и средний бизнес развивался, а не приходил в упадок», — заявил нардеп Александр Сугоняко, с которым мы связались по телефону.

Тем не менее главными спонсорами нелегальных торговцев остаются… сами сумчане, которые приобретают у них любой товар, причём по ценам, которые часто ничем не отличаются от рыночных. И в этой ситуации не поможет любой закон…

Врез Оборот незаконной торговли в Сумах составляет десятки миллионов гривен в год

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Подпись под фото. Всем назло. Нелегальных торговцев на Набережной р. Стрелки не останавливает даже продолжающаяся реконструкция тротуара

Сергей Бондаренко, «Панорама» №23