Сколько зеленых красавиц погубили на Сумщине

В этом году лесхозы Сумской продали рекордное количество новогодних деревьев, реализовав в период предновогодней кампании 50664 елок и сосен.

«С каждым годом объем продаж новогодних деревьев увеличивается, считаю, что в этом году мы установили для себя рекорд, ведь планировалось продать 38 тыс. шт., Перевыполнение плана более чем на 12 тыс. шт. — Это весомый показатель», — прокомментировал елочную кампанию заместитель начальника управления Александр Товстуха.

Почти все лесохозяйственные предприятия области сработали с перевыполнением плановых обязательств. Наибольшее количество елок и сосен удалось реализовать Глуховским лесоводам — 9,3 тыс. шт., что составило 18,3% от общего количества реализованного новогоднего товара. Следующие в рейтинговой таблице Середино-Будские лесоводы, здесь успели продать 5,9 тыс. шт. деревца.

Стоимость елок колебалась от 25 до 48 грн. Дороже продавали новогодние атрибуты в Тростянецком лесхозе — 48,2 грн., средняя цена реализации составила 32,1 грн. за метровое деревце.

Всего в течение кампании по продаже новогодних деревьев Сумские лесхозы пополнили свои корзины на 1,7 млн грн. Для сравнения, в период предновогодней кампании прошлого года предприятия управления реализовали 47,5 тыс. шт. зеленых красавиц на общую сумму 1,3 млн. грн.