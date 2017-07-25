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Сколько украинцы должны кредиторам (инфографика)

Вчера, 12:14 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Общество, Экономика Регионы: Мир, Украина
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Сколько украинцы должны кредиторам (инфографика)

По состоянию на май 2017 совокупный государственный долг Украины составлял 74,7 млрд грн. В пересчете на душу населения это означает, что каждый гражданин нашей страны должен суммарно внутренним и внешним кредиторам 1,757 тыс. долл., сообщает «Слова и Дело».
Примечательно, что на начало года, а именно в январе, совокупный госдолг составлял 7,12 млрд долл. В феврале он увеличился на 600 млн, в марте — еще на полмиллиарда. В апреле он составил 74,3 млрд долл. Больше всего наше государство задолжало внешним кредиторам. В мае прямой внешний государственный долг, то есть фактическая сумма заемных средств, поступившая в распоряжение правительства извне, составляла 37,1 млрд долл. Внешние государственные гарантии при этом составляют 10,7 млрд долл. Интересно, что в течение года был даже один месяц, когда нам удалось сократить внешний долг примерно на 100 млн долл. Это был февраль. Однако уже в марте процесс вновь вернулся на круги своя.

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