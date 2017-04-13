Согласно распоряжению Кабмина в мае у украинцев будет сразу несколько длинных выходных. Сначала украинцы отдохнут с 29 апреля по 2 мая. Те же, кто не успел пожарить шашлык в эти дни, смогут отправиться на вылазку с 6 по 9 мая. Правда, понедельник, 8 мая, придется отработать в субботу, 13 мая. 1 мая (понедельник) — праздничный выходной День международной солидарности трудящихся. 2 мая (вторник) — выходной; 3-5 мая — рабочие дни; 8 мая (понедельник) — выходной; 9 мая (вторник) — праздничный выходной День Победы. 13 мая (суббота) — рабочий за 8 мая, — сообщает РИА Новости Украина.
Сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники
Напечатать Письмо автору Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
13.04.2017, 07:15 Новость
09.02.2017, 12:15 Новость
Ирина Власова Подписаться 09.02.2017, 12:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 375 Комментариев 0 Поддержали 0
09.02.2017, 08:24 Новость
Ирина Власова Подписаться 09.02.2017, 08:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 240 Комментариев 0 Поддержали 0
08.02.2017, 11:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.02.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 742 Комментариев 0 Поддержали 0
08.02.2017, 09:15 Новость
Панорама Подписаться 08.02.2017, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 601 Комментариев 0 Поддержали 0
07.02.2017, 15:25 Новость
25.01.2017, 07:25 Новость
21.01.2017, 08:17 Новость
Панорама Подписаться 21.01.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 112 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 491 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 16:40
admin adminych Подписаться Вчера, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 13:37
admin adminych Подписаться Вчера, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 19:40
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0 Поддержали 0
10.04.2017, 13:12
admin adminych Подписаться 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 81 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Я не знаю, на отзывнике конечно отзывы кошмар. Я промокоду под 0% брал кредит 2000 гривен на 15 дней. реально ...25.04.2017, 01:56
21.04.2017, 17:32