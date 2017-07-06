Арендаторы в Сумах в июле 2017 года предпочитают снимать однокомнатное жилье в домах старого жилого фонда из-за доступных цен, пишет domik.ua. По словам агента по аренде недвижимости Ольги Буряк, двух- и трехкомнатные квартиры пользуются меньшим спросом среди клиентов. Предпочтительная сумма месячной платы за аренду жилья варьируется от 2000 до 3500 грн. Главным требованием квартиросъемщиков остается максимально близкое расположение арендуемого помещения к остановкам общественного транспорта и объектам инфраструктуры. Предпочтение отдается квартирам с автономным отоплением и наличием счетчиков.
Сколько стоит жилье в Сумах в июле (инфографика)
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