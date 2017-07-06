Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.07 Среда

Сколько стоит жилье в Сумах в июле (инфографика)

Сегодня, 09:07 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Город, Общество, Экономика Регион: Сумы
Панорама Панорама
Сколько стоит жилье в Сумах в июле (инфографика)

Арендаторы в Сумах в июле 2017 года предпочитают снимать однокомнатное жилье в домах старого жилого фонда из-за доступных цен, пишет domik.ua. По словам агента по аренде недвижимости Ольги Буряк, двух- и трехкомнатные квартиры пользуются меньшим спросом среди клиентов. Предпочтительная сумма месячной платы за аренду жилья варьируется от 2000 до 3500 грн. Главным требованием квартиросъемщиков остается максимально близкое расположение арендуемого помещения к остановкам общественного транспорта и объектам инфраструктуры. Предпочтение отдается квартирам с автономным отоплением и наличием счетчиков.

Напечатать Письмо автору Просмотров 398 Комментариев 0

читайте также
В сумской мэрии обыски
В сумской мэрии обыски
06.07.2017, 11:13 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Бизнес, Выборы, Город, Закон, Личность, Политика, Происшествия, Экономика Регион: Сумы Просмотров 194 Комментариев 0
В Сумах оценили акцию в троллейбусах
В Сумах оценили акцию в троллейбусах
05.07.2017, 11:01 Новость
Панорама Панорама 05.07.2017, 11:01 Категория: Новость Рубрики: Город, Мнение, Общество, Технологии Регион: Сумы Просмотров 325 Комментариев 0
В Сумах жадность фраера сгубила
В Сумах жадность фраера сгубила
20.06.2017, 15:35 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 15:35 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 205 Комментариев 0
В Сумах за год выявили почти 700 пьяных водителей
В Сумах за год выявили почти 700 пьяных водителей
15.05.2017, 17:13 Новость
Панорама Панорама 15.05.2017, 17:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 98 Комментариев 0
В Сумах столкнулись две легковушки
В Сумах столкнулись две легковушки
24.03.2017, 10:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.03.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 341 Комментариев 0
В Сумах судили водителя скорой из-за маячка
В Сумах судили водителя скорой из-за маячка
23.03.2017, 11:19 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 280 Комментариев 0
В Сумах болезнь воспринимают как приговор
В Сумах болезнь воспринимают как приговор
07.03.2017, 07:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.03.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 447 Комментариев 0
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
03.03.2017, 12:17 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 237 Комментариев 1
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє»
06.07.2017, 15:29
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 15:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
04.07.2017, 10:35
admin adminych admin adminych 04.07.2017, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 143 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 123 Комментариев 0
Опросы

Кому из силовых структур вы доверяете больше?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Мгновенные займы: финансовая свобода или кредитная кабала
Сегодня, 12:53
admin adminych admin adminych Сегодня, 12:53 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Особенность подключения к интернету и цифровому телевидению в компании IPnet
10.07.2017, 15:14
admin adminych admin adminych 10.07.2017, 15:14 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Как из балкона сделать уютную веранду
06.07.2017, 19:13
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 19:13 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Где приобрести авиабилеты из Украины в Казахстан и обратно по выгодной цене
03.07.2017, 16:58
admin adminych admin adminych 03.07.2017, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
Дизайнерские решения при оформлении ванной комнаты
30.06.2017, 18:36
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 18:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 86 Комментариев 0
последние комментарии
Denis Saxonov к материалу
Возращение «Сум» и домашний проиграш
Ублюдки, мать вашу, мало того, что продули, так еще и грамоте не научились, нет такого слова ПРОИГРАШ, село вонючее
Вчера, 19:16
Rizaya к материалу
Агентство недвижимости «Атланта» — лидер на рынке недвижимости Одессы и Одесской области
С недвижимостью в Одессе сейчас проблем нет, действительно очень много новостроек, вот и мы детям на свадьбу решили подарить однушку ...
Вчера, 18:31
andreikaandreika к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Кредитная карта от Альфа Банка с лимитом до 200.000 тыс.грн.Кешбек до 5%.Бесплатное снятие наличных в любом банкомате страны.Бесплатное оформление и ...
07.07.2017, 21:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII