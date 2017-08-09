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Сколько стоит обслуживание домов в Украине (инфографика)

Сегодня, 12:48 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Сколько стоит обслуживание домов в Украине (инфографика)

Самый большой средний счет за содержание домов и придомовых территорий в Украине ежемесячно получают в Киеве. В сентябре в столице владельцы стандартных двухкомнатных квартир площадью 60 кв. м платили за этот вид коммунальных услуг в среднем более чем 351 грн, — сообщает «Слово и Дело».
Это примерно в полтора раза больше, чем в Тернополе и Чернигове и вдвое больше, чем во Львове, Кропивницком или Харькове. Самый низкий же тариф на содержание квартирных домов в Полтаве – всего 46,2 грн в месяц на двухкомнатную квартиру. Чуть больше платят в Херсоне – 57,6 грн, и в Северодонецке – 67,8 грн. В столице Закарпатья функция содержания домов и придомовых территорий возложена на управляющих домами (решение Ужгородского горсовета от 23 декабря 2016 года), поэтому там тарифы варьируются.

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